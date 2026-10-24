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在NBA新賽季開幕周，洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）與金州勇士隊新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在場上的激烈互嗆。在湖人以壓倒性比分血洗勇士的開幕戰中，倫德伯格不僅與唐西奇爆發多次口角吞下技術犯規，賽後更嗆聲對唐西奇「失去所有敬意」，引發全聯盟關注。知名唇語專家頻道《Legendz Productions》今日正式公布兩人當晚在場上唇槍舌劍的逐字對話紀錄，徹底還原這場火藥味十足的言語衝突；而勇士總教練科爾（Steve Kerr）也正式對此發聲，直言「誰他在乎一對一防守」，要求子弟兵必須用實力說話！根據唇語影片還原，兩人的首波交鋒發生在比賽前段，當時倫德伯格防守後率先噴垃圾話，唐西奇隨即強硬回擊：倫德伯格：「那招爛透了，根本沒人會吃你那套軟爛進攻。」唐西奇：「你根本防不住我，在鬼扯什麼？你他X根本防不住我，兄弟。」倫德伯格：「那招爛透了！真的爛透了！」隨後勇士總教練科爾將倫德伯格換下場休息時，唐西奇更是朝著勇士板凳席高喊挑釁：唐西奇：「有種再回到場上啊，膽小鬼（p***y），我在這裡等著你。」倫德伯格（在板凳席回嗆）：「你在我面前什麼都做不了，你根本沒在我頭上得分！」到了下半場尾聲，雙方衝突達到最高峰，倫德伯格更是直接被裁判吹判技術犯規：倫德伯格：「你真的爛得要命。」唐西奇：「閉嘴，膽小鬼。」倫德伯格：「你就是垃圾，你爛透了！」（此時裁判響哨吹判倫德伯格技術犯規）在成功誘使對手吞下技術犯規後，唐西奇在走回半場時冷冷補上一句致命補刀，當場讓倫德伯格啞口無言：唐西奇：「嘿兄弟，你都已經24歲了還只是個新秀，放輕鬆點吧。」這場衝突在賽後迅速延燒。倫德伯格賽後公開痛斥唐西奇愛向裁判抱怨、沒有球星風範，更自誇單挑時讓唐西奇5投僅1中；而唐西奇在獨行俠時期的前隊友、現效力於獨行俠的馬歇爾（Naji Marshall）則在社群平台上霸氣力挺唐西奇，發文預言：「下次他們再交手時，唐西奇會直接轟下80分！永遠不要惹我們老大（never speak on the DON）。」面對新秀與超級球星的口水戰，勇士主帥科爾受訪時展現既鼓勵又嚴厲的態度。科爾表示，他喜歡倫德伯格不退縮的強悍氣勢與競爭心，但他完全不同意倫德伯格自吹防守唐西奇很成功的說法：「誰他在乎那種一對一對決？（Who the eff cares?）」科爾嚴肅表示：「他在一對一單防唐西奇時確實做得不錯，但我們整個團隊被唐西奇徹底打爆了！我根本不在乎那些個人數據，湖人在我們頭上拿了將近120分，講那些都是廢話。我們的整體防守糟透了，倫德伯格自己也很清楚這點。」科爾最後也引用柯瑞（Stephen Curry）的提醒告誡倫德伯格：「有競爭心很好，但我跟他說過，下次千萬別再送犯規與技術犯規給對手，你必須在場上用實力說話。我們下周又要碰上湖人，舞台就在那裡，等著看你拿出真本事！」