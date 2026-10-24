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費城76人隊在休賽季組建超豪華陣容後，開季就取得2連勝。然而，剛滿42歲、邁入生涯第24個賽季的當家巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），因背部不適與坐骨神經痛的預防考量，在今（24）日被球隊列入傷兵名單，明日主場迎戰密爾瓦基公鹿隊的比賽被標註為「出戰成疑」（Questionable）。76人隊在上一場主場迎戰詹姆斯老東家克里夫蘭騎士隊的比賽中，上演了一場驚天逆轉秀。半場一度落後多達29分的76人，在下半場打出69：37的猛烈攻勢，最終以114：106逆轉擊敗騎士。詹姆斯在該場比賽貢獻17分、10籃板、5助攻的全能表現，馬克西（Tyrese Maxey）則砍下32分、恩比德（Joel Embiid）也有24分進帳及新加盟的布朗（Jaylen Brown）則入帳21分，順利收下開季2連勝。開季至今兩場比賽，詹姆斯場均能繳出15.5分、9.5籃板、6助攻的穩健數據。由於這是76人隊在5天之內的第3場比賽，考慮到詹姆斯季前曾受到坐骨神經痛困擾，加上42歲的高齡與長遠的奪冠目標，球團與醫療團隊決定對他的上場時間與身體狀況進行嚴格管理。76人球團在最新的傷病報告中指出，詹姆斯因「背部管理」因素，明日對陣公鹿的比賽出場機率為50%。對於擁有馬克西、恩比德、布朗以及新秀艾吉康姆（VJ Edgecombe）等豪華陣容的76人而言，例行賽最重要的課題無疑是確保主力球員能以100%的健康狀態挺進季後賽。因此適度讓詹姆斯輪休調養，絕對是明智的選擇。詹姆斯最終是否會在明日出戰公鹿，預計將在賽前進行最後評估後決定。