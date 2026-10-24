台中物調券第二波來了！台中市經發局宣布，2026年第二波物調券將於10月30日至11月1日在全台中107處場域發放，全台各縣市民眾都可參加領取，只要用100元現金就能兌領200元物調券，每人每個場域最多可兌換2份，總計限量35萬份，發完為止。一中商圈、逢甲夜市、旱溪夜市等熱門地點都在適用範圍內，物調券使用期限則至11月5日，想把100元變200元、趁機逛市場及夜市吃美食，記得先查好兌換地點與使用規則。
🟡「2026物調券」是什麼？誰能領、怎麼用
台中「物調券」已連續辦理4屆，為了吸引消費者聚集，台中市經發局整合當地傳統市場美食、夜市小吃、商圈服飾等，讓全國民眾能花現金100元、兌領每份價值200元的「物調券」，民眾可在使用期間內，到「物調券」所示場域使用購買產品，等於將100元放大一倍變200元，現賺100元。
第2波物調券增加位於南區的新榮學府商圈，讓使用範圍更多元、受益群體更加擴大。此外，台中市經發局也邀集梨山地區逾13個店家加入物調券適用範圍，擴及更多民眾及業者。（梨山地區物調券適用店家名單）
🟡「2026物調券」第2波發放日期、使用期限
發放時間：10月30日周五至11月1日周日，視各場域營業時間調整。
使用時間：10月30日至11月5日
物調券第2波於10月30日起在台中指定店家發放，總計107處場域，每場域預計各發放100份至1萬份不等，共計發放35萬份。台中市經發局表示，35萬份物調券票券價值達7000萬元，民眾可於使用期間內，至物調券上所示之場域使用購買產品。
🟡物調券使用規則、兌換注意事項
1、每份200元，等同現金使用，使用不找零，僅限原發放場域消費，不可跨場域使用。
2、每人每場域限兌換2份，兌換請自備百元鈔，數量有限，發完為止。
3、應於期限內使用，逾期或損毀，恕不退換或退費。
4、因應各場域營業時間不同，發放時間亦不盡相同，詳細資訊以經發局公告或各場域粉絲專頁發佈為準。
🟡「2026物調券」發放地點、使用範圍一次看
📍發放地點：29處公有市場、1處委外市場、5處民有市場、4處民營市場、19處攤販集中區、25處商圈及位於光復新村之1處特色聚落，以及臺中市產業故事館發展協會所屬會員店家23家。
📍使用地點：
☑️38處公有零售市場：建國公有零售市場、豐原第一公有零售市場、霧峰公有零售市場、第二公有零售市場（併同篤行公有零售市場使用）、東光公有零售市場（併同東峰公有零售市場使用）、大甲第二公有零售市場（併同外埔公有零售市場使用）、第三公有零售市場、第五公有零售市場、梧棲第一公有零售市場（併同梧棲第二公有零售市場使用）、中義公有零售市場（併同何厝公有零售市場使用）、清水第一公有零售市場、南屯公有零售市場、第一公有零售市場、大肚公有零售市場、沙鹿公有零售市場、大甲第一公有零售市場、大雅公有零售市場、東勢公有零售市場、烏日公有零售市場、太平公有零售市場、福安公有零售市場、一心公有零售市場、清水第二公有零售市場、大進公有零售市場（併同大新公有零售市場、小康公有零售市場使用）、合作公有零售市場、后里第一公有零售市場、后里第三公有零售市場、龍泉公有零售市場、神岡公有零售市場。（總計於29處市場發放，可於38處市場使用。）
☑️1處公有委外市場：春社市場。
☑️5處民有市場：東興民有零售市場、向上民有零售市場、水湳民有零售市場、大智民有零售市場、復興民有零售市場。
☑️4處民營市場：新一點利黃昏市場、新光黃昏市場、十甲發市場、內新黃昏市場。
☑️19處攤販集中區：逢甲觀光夜市攤販集中區、旱溪夜市攤販集中區、大慶夜市攤販集中區、捷運（總站）夜市攤販集中區、民意街文創市集攤販集中區、華美市集攤販集中區（併同中德公有零售市場使用）、大甲蔣公路觀光夜市攤販集中區、忠孝路觀光夜市攤販集中區、中華路觀光夜市攤販集中區（併同平等公有零售市場使用）、昌平夜市攤販集中區、清水五權夜市攤販集中區、梧棲中港觀光夜市攤販集中區、金谷市集攤販集中區、明道花園城攤販集中區、長億夜市攤販集中區、大雅雅潭夜市攤販集中區、梨山水果攤販集中區（含週邊部分參與商家）、干城環保市集攤販集中區、日南觀光夜市攤販集中區。
☑️25處商圈：一中商圈、天津路服飾商圈、美術園道商圈、豐原廟東復興商圈、大里中興商圈、逢甲商圈、東海藝術街商圈、大雅學府商圈、太平樹孝商圈、大坑商圈、自由路五金電料商圈、和平谷關形象商圈、新社魅力商圈、大甲觀光商圈、昌平皮鞋商圈、東勢區形象商圈、繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈、大隆路商圈、精明一街商圈、臺中港舶來品商圈、后里泰安魅力商圈、工學臺火商圈、新榮學府商圈。
☑️霧峰原流新創聚落（台中市霧峰區新生路100號）：陶器阿丹工作室、查馬克音樂咖啡廳、飛鼠不飛、原流選物店、余美玲工作室、原農直販所、部落堂弟製販所、愛魅客。
❗商圈及霧峰原流新創聚落物調券適用店家名單
☑️23家台中市產業故事館發展協會所屬會員店家：瑞成書局、大振豐洋傘、北屯新村-臺中市眷村文物館、紙箱王創意園區、啵比星球、霧峰農會酒莊、台灣現代音樂鈴博物館、台灣農漁業物產館、丸文食品觀光工廠、雪莉貝爾彩繪冰品專賣店、HGT TEA LAB（華剛茶業）、寶熊漁樂碼頭、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、小林煎餅、木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館、大呷麵本家、阿聰師芋頭文化館、芋樂大世界、安貝斯釀酒故事館、布英熊美食會館、台灣味噌釀造文化館、薰衣草森林。
資料來源：台中市政府經濟發展局
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台中「物調券」已連續辦理4屆，為了吸引消費者聚集，台中市經發局整合當地傳統市場美食、夜市小吃、商圈服飾等，讓全國民眾能花現金100元、兌領每份價值200元的「物調券」，民眾可在使用期間內，到「物調券」所示場域使用購買產品，等於將100元放大一倍變200元，現賺100元。
第2波物調券增加位於南區的新榮學府商圈，讓使用範圍更多元、受益群體更加擴大。此外，台中市經發局也邀集梨山地區逾13個店家加入物調券適用範圍，擴及更多民眾及業者。（梨山地區物調券適用店家名單）
發放時間：10月30日周五至11月1日周日，視各場域營業時間調整。
使用時間：10月30日至11月5日
物調券第2波於10月30日起在台中指定店家發放，總計107處場域，每場域預計各發放100份至1萬份不等，共計發放35萬份。台中市經發局表示，35萬份物調券票券價值達7000萬元，民眾可於使用期間內，至物調券上所示之場域使用購買產品。
🟡物調券使用規則、兌換注意事項
1、每份200元，等同現金使用，使用不找零，僅限原發放場域消費，不可跨場域使用。
2、每人每場域限兌換2份，兌換請自備百元鈔，數量有限，發完為止。
3、應於期限內使用，逾期或損毀，恕不退換或退費。
4、因應各場域營業時間不同，發放時間亦不盡相同，詳細資訊以經發局公告或各場域粉絲專頁發佈為準。
🟡「2026物調券」發放地點、使用範圍一次看
📍發放地點：29處公有市場、1處委外市場、5處民有市場、4處民營市場、19處攤販集中區、25處商圈及位於光復新村之1處特色聚落，以及臺中市產業故事館發展協會所屬會員店家23家。
📍使用地點：
☑️38處公有零售市場：建國公有零售市場、豐原第一公有零售市場、霧峰公有零售市場、第二公有零售市場（併同篤行公有零售市場使用）、東光公有零售市場（併同東峰公有零售市場使用）、大甲第二公有零售市場（併同外埔公有零售市場使用）、第三公有零售市場、第五公有零售市場、梧棲第一公有零售市場（併同梧棲第二公有零售市場使用）、中義公有零售市場（併同何厝公有零售市場使用）、清水第一公有零售市場、南屯公有零售市場、第一公有零售市場、大肚公有零售市場、沙鹿公有零售市場、大甲第一公有零售市場、大雅公有零售市場、東勢公有零售市場、烏日公有零售市場、太平公有零售市場、福安公有零售市場、一心公有零售市場、清水第二公有零售市場、大進公有零售市場（併同大新公有零售市場、小康公有零售市場使用）、合作公有零售市場、后里第一公有零售市場、后里第三公有零售市場、龍泉公有零售市場、神岡公有零售市場。（總計於29處市場發放，可於38處市場使用。）
☑️5處民有市場：東興民有零售市場、向上民有零售市場、水湳民有零售市場、大智民有零售市場、復興民有零售市場。
☑️4處民營市場：新一點利黃昏市場、新光黃昏市場、十甲發市場、內新黃昏市場。
☑️霧峰原流新創聚落（台中市霧峰區新生路100號）：陶器阿丹工作室、查馬克音樂咖啡廳、飛鼠不飛、原流選物店、余美玲工作室、原農直販所、部落堂弟製販所、愛魅客。
❗商圈及霧峰原流新創聚落物調券適用店家名單