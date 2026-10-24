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台北市長選戰白熱化，前行政院政委張景森檢視台北市長蔣萬安於2022年競選時提出的5項重要政見，包含內湖交通、社會住宅、長照、都市更新及人口回流。他直言，若一位市長四年前開出的支票，到了任期快結束時都跳票，現在又提出更多新的支票，到底有什麼意義？這才是蔣萬安需要回答的最大的疑問。張景森在臉書指出，他支持蔣萬安松山機場遷建的主張，因為這跟民進黨過去的主張相同，但蔣要把松山機場規劃什麼AI園區，他認為是選戰幕僚的鬼畫符，沒有什麼討論的價值。對於蔣萬安2022年的政策，他提到，蔣萬安競選時承諾「內湖交通兩年有感」，但根據市府提出的改善資料，內科七條主要道路平日下午尖峰旅行時間改善約6%至13%，換算成實際時間，只縮短2秒至33秒，「只替內湖市民省下幾秒鐘！幾秒鐘會有感嗎？」他認為，市府提出其他路段通勤時間平均縮短13%的數據，不能說完全沒有改善，但局部路段的旅行時間縮短，跟整個內湖交通問題獲得改善，是兩回事。第二，社會住宅：批評柯文哲蓋太慢，動工數量只有柯文哲的三成。張景森說，蔣萬安2022年批評柯文哲社宅興建速度不夠快，承諾上任後要加速推動，但據台北市政府2023年5月向市議會提出的重大工程報告，柯文哲2015年至2022年八年間，社會住宅實際開工8,427戶，平均每年約1,053戶，蔣萬安市府公布的施政三週年資料則顯示，2023年至2025年累計動工982戶，平均每年只有327戶，「換句話說，蔣萬安前三年的社宅年度動工量，只有柯文哲時期的31%」，且值得注意的是，蔣萬安市府宣傳的社宅完工成果，幾乎都是前任柯市府動工的工程。三、長照三支箭斷了兩支。張景森提到，蔣萬安競選時承諾，上任6個月內增加500張長照床位，但到2024年3月底，實際只增加110床，達成率22%，甚至要到2026年底，才可能增加至592床，「原本承諾六個月完成的事情，竟然變成可能要四年才能達成！」他並指出，蔣萬安競選時承諾，對民間長照機構每床每月補助2萬元，也就是一床一年24萬元，且是持續性的營運補助，這項承諾並沒有照原案實施，市府後來改推新方案，對新增床位提供一次性最高24萬元補助，一個是每年24萬元，一個是一次24萬元，更精彩的是，2024年市府編列1800萬元推動新方案，卻未有業者申請。四、都市更新：四年前就開出的支票，快卸任了居然重新宣布。張景森說，蔣萬安最近又宣布新的都市更新政策，讓他有一種似曾相識的感覺，2022年競選時，蔣就提出都更三大策略：「早進場、擴量能、增彈性」，這些方向，我都贊成，但到了2026年10月，任期快要結束，蔣萬安又大張旗鼓宣布「新」政策，把初期整合門檻降到50%，還要增加105名正式人力，「這哪裡是新的政策？這不就是四年前已經提出來的事情嗎？」最後，人口回流：成立委員會、增加補助，人口卻繼續流失6萬人。張景森提到，蔣萬安上任後曾宣示讓台北市人口恢復250萬人，雖然在2023年曾短暫達標，但在2026年9月底，台北市人口只剩241萬8872人；他認為，人口變化涉及少子化、高房價、家庭外移等長期因素，不能全部歸咎於市長，既然當年蔣萬安把人口流失當成批評柯文哲的理由，其上任後又提出250萬人的目標，現在就應該接受同樣標準的檢驗。張景森直言，看完這五個案例，他最擔心的不是蔣萬安沒有提出政策，而是所提出的政策，往往沒有對準問題核心，找不到正確的策略，最終達不到目標，變成芭樂票；他說，這五件事有一個共同問題，有目標，卻沒有找出真正的問題；有政策，卻缺乏有效的執行策略；有宣傳，卻沒有相稱的成果。張景森說，民進黨台北市長候選人沈伯洋是挑戰者，所提出的願景還沒有辦法檢驗，現在只能用理性來判斷該不該相信沈，而蔣萬安則是現任市長，已經有將近四年的施政紀錄可以檢查，可以檢驗他的承諾是否兌現，「如果一位市長四年前開出的支票，到了任期快結束時都跳票了，現在又提出更多新的支票，到底有什麼意義？這才是蔣萬安需要回答的最大的疑問」。