中度颱風薔琵持續北上，前中央氣象局局長鄭明典今（24）日發布最新真實色衛星雲圖指出，畫面中紅色圈內正出現「內縮的環形雲帶」，很可能就是颱風重組中心；他坦言若中心定不出來，恐直接被降為熱帶性低氣壓，但目前重組成功機率高「薔琵颱風還在！」
🟡氣象署最新颱風動態！中颱薔琵持續向北走
依據中央氣象署今日上午 8 時最新資料，第 29 號中度颱風薔琵（CHAMPI）中心位於北緯 24.8 度、東經 123.2 度，以每小時 28 公里速度持續向北進行。薔琵近中心最大風速每秒 35 公尺，瞬間最大陣風達 45 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里、十級風半徑 80 公里，中心氣壓 965 百帕，提醒周邊海域作業船隻嚴加戒備風浪。
🟡險直接降為熱帶低壓！鄭明典曬雲圖曝還在
鄭明典在臉書貼出上午向日葵真實色衛星影像，與網友一同「練習看雲圖」；畫面中東北方海面紅圈處正有環形雲帶持續內縮，研判極可能為颱風重組中心。他進一步說明，若環境條件不足使中心遲遲無法明確定出，在氣象作業程序上恐將其直接降為熱帶性低氣壓；不過目前重組成功機率蠻高，系統並未潰散，薔琵颱風依然健在。
我是廣告 請繼續往下閱讀
依據中央氣象署今日上午 8 時最新資料，第 29 號中度颱風薔琵（CHAMPI）中心位於北緯 24.8 度、東經 123.2 度，以每小時 28 公里速度持續向北進行。薔琵近中心最大風速每秒 35 公尺，瞬間最大陣風達 45 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里、十級風半徑 80 公里，中心氣壓 965 百帕，提醒周邊海域作業船隻嚴加戒備風浪。
鄭明典在臉書貼出上午向日葵真實色衛星影像，與網友一同「練習看雲圖」；畫面中東北方海面紅圈處正有環形雲帶持續內縮，研判極可能為颱風重組中心。他進一步說明，若環境條件不足使中心遲遲無法明確定出，在氣象作業程序上恐將其直接降為熱帶性低氣壓；不過目前重組成功機率蠻高，系統並未潰散，薔琵颱風依然健在。
更多「薔琵颱風」相關新聞。