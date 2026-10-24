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日籍女星阿部瑪利亞來台灣發展約9年，日前突然宣布和交往一段時間的圈外男友結婚，且已經懷孕成為準媽媽，雙喜臨門引來眾多粉絲祝福。不過，阿部瑪利亞對於老公的真實身分相當低調，近日則首度在影片中證實另一半是台灣人，消息一出掀起網友熱議。阿部瑪利亞宣布結婚、懷孕消息後收到許多人祝福，大家也感到好奇究竟她和誰結婚、交往多久、寶寶目前多大？讓她直呼：「台灣人真的很熱情，我的事情很像是他們的事情一樣。」只見影片中，阿部瑪利亞挺著孕肚入鏡，並大方公開自己的另一半就是台灣人，表示：「謝謝大家關心我，我是台灣媳婦。」雖收到許多人的關注與祝福，不過阿部瑪利亞也發現台灣人與日本人真的有文化差異，因此特別拍片分享「日本的社交潛規則」，包括分析初次見面禁忌、職場界線等不同之處。阿部瑪利亞坦言台灣人習慣用熱情關心來拉近距離，不過日本人對於年齡、職業、收入、居住地、感情狀態會覺得是個人隱私，「我們是非常重視我們的隱私，台灣人可能覺得沒有什麼想法問的事情，但是日本人是非常介意。」雖台日文化有不少差異，但阿部瑪利亞來台發展多年，更成為台灣媳婦，也早已適應當地生活。2017年從日本AKB48移籍至台灣姐妹團TPE48（後改名AKB48 Team TP）的她，2019年自團體畢業後，選擇繼續留在台灣發展，並成為網路節目《木曜4超玩》主持群而廣為人知，近年阿部瑪利亞則在台灣考取駕照、中文檢定，並於去年宣布成立自己的公司。如今，阿部瑪利亞嫁給台灣人，粉絲也紛紛留言祝福：「希望這位台灣男生會永遠對妳好」、「上輩子拯救地球，這輩子才會娶到瑪利亞，謝謝瑪利亞成為台灣媳婦」、「恭喜瑪利亞真的變成台灣媳婦了」、「歡迎阿部加入台灣媳婦的行列」、「已經暗示很多次是台灣媳婦了」、「哇，居然是嫁給台灣人，男生應該很優秀」、「謝謝瑪利亞喜歡台灣，也祝妳與先生白頭偕老。」事實上，阿部瑪利亞過去受訪時就透露，看到台灣人的家庭溫暖，讓她感到十分羨慕，因此想嫁給台灣人。