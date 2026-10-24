太平洋西南部島國「萬那杜群島」，今（24日）上午10時31分發生規模7.2地震，中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，於10時44分發布「海嘯消息」，研判可能對太平洋地區引發海嘯威脅，將密切監視後續影響。
氣象署發布海嘯訊息指出，台灣時間上午10時31分，大洋洲萬那杜群島發生規模7.2地震，震央位於東經165.70度、南緯13.80度。太平洋海嘯警報中心研判，這起地震可能在太平洋地區引發海嘯威脅。
針對海嘯，若波高小於0.3公尺僅需稍微留意；若在0.3公尺以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3公尺為木板會被沖破；3公尺以上則是沿海地區會被淹沒。
海嘯成因方面，地震測報中心說明，當地震發生在海底，且規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯。引發海嘯大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等。
大多數的海嘯波長幾百公里起跳，在深水區時引起的波高通常只有1公尺，但海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，波高會迅速堆高出現「後浪追前浪」的情況，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。
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針對海嘯，若波高小於0.3公尺僅需稍微留意；若在0.3公尺以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3公尺為木板會被沖破；3公尺以上則是沿海地區會被淹沒。
海嘯成因方面，地震測報中心說明，當地震發生在海底，且規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯。引發海嘯大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等。
大多數的海嘯波長幾百公里起跳，在深水區時引起的波高通常只有1公尺，但海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，波高會迅速堆高出現「後浪追前浪」的情況，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。