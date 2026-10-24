我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風薔琵肆虐，文山區昨發生路樹被強陣風吹斷狀況，市府獲報後30分鐘內火速處理。當地里長林志勤感嘆，近期網路上不斷出現砍樹言論，颱風前雖有請公園處修剪，但礙於輿論不敢動手，導致路樹變成潛在危險。台北市長蔣萬安昨晚也鎮守指揮中心，徹夜難眠，今早受訪時難掩疲態，講話時也沙啞數度清嗓，他坦言一線同仁壓力非常大，但他跟大家說，「對的事情，我們要堅持」，市民安全才是最重要的考量。蔣萬安昨晚夜守指揮中心，今早也罕見戴眼鏡主持颱風工作會報，難掩疲態。會後受訪時，被問到路樹倒塌災情，他說非常謝謝公園處、相關單位處理路樹傾倒展現高效率，不只是第一線協助處理災情的同仁，特別在應變中心堅守崗位的夥伴，因為他們要隨時接獲各項災情回報後，即時派工到現場處理。蔣萬安說，因為這樣子的SOP，所以現在面對颱風來襲各項災情救援的工作能夠效率提高，那也藉由每一次處理檢視，市府可以怎麼樣持續優化，能夠更快速的讓災情或災後復原工作，以最快速度讓整座城市恢復正常。