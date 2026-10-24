南太平洋島國萬那杜海域，台灣時間今（24）日上午10點多接連發生規模6.9、6.3的強烈地震，深度僅約10公里，觸發海嘯警報。
資訊顯示，2起地震發生在萬那杜索拉（Sola）西方約200公里的海域周邊，間隔僅4分鐘。
值得注意的是，USGS稍早偵測到的地震規模為7.2，包含《路透社》在內的外媒皆已報導，然而，不久後USGS的官網已找不到有關7.2地震的數據，不排除是地震資料重新處理的結果。
由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）營運的「美國海嘯警報系統」（U.S. Tsunami Warning System），初步預估規模亦上看7.2，並緊急發布海嘯威脅警報，提醒周邊沿海地區提高警覺，確切數據有待相關單位後續確認。
原文連結：
Magnitude 7.2 earthquake strikes waters near Vanuatu, USGS says
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值得注意的是，USGS稍早偵測到的地震規模為7.2，包含《路透社》在內的外媒皆已報導，然而，不久後USGS的官網已找不到有關7.2地震的數據，不排除是地震資料重新處理的結果。
由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）營運的「美國海嘯警報系統」（U.S. Tsunami Warning System），初步預估規模亦上看7.2，並緊急發布海嘯威脅警報，提醒周邊沿海地區提高警覺，確切數據有待相關單位後續確認。
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Magnitude 7.2 earthquake strikes waters near Vanuatu, USGS says