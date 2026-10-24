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洛杉磯湖人隊為了將最後一個正式球員名額留給「詹皇之子」布朗尼（Bronny James），決定裁掉2024年首輪第17順位新星柯奈特（Dalton Knecht），而他在離開湖人後迅速找到了新東家。根據美媒《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，衛冕軍紐約尼克隊將與柯奈特簽下一份雙向合約。湖人隊在開季名單截止日前面臨16名保障合約球員的抉擇，在無法透過交易清出空間的情況下，高層決定直接裁掉柯奈特，並吞下他本季高達420萬美元的薪水。現年25歲的柯奈特在新秀賽季曾有亮眼演出，單場曾轟進9記三分球、狂砍37分追平聯盟新秀紀錄。然而，隨著他在2024-25賽季一度被納入與黃蜂隊威廉斯（Mark Williams）的交易案，後來因體檢未過又回到湖人，自此他的戰術地位與信心皆大幅滑落。上季他僅出賽54場，場均上場時間驟降至10.2分鐘，僅能貢獻4.2分，三分命中率也衰退至34.2%。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，柯奈特的場上決策與球商處理未達球隊預期；總教練瑞迪克（JJ Redick）也坦言：「球隊陣容改變了，我們的戰術需求與陣容契合度也隨之改變。」在柯奈特成為自由球員後，包括國王、灰狼與暴龍等隊皆曾展現興趣，但最終由衛冕軍尼克隊脫穎而出。尼克隊裁掉了麥庫勒（Kevin McCullar Jr.）清出空間，以年薪約67.8萬美元的雙向合約將克奈許納入麾下。由於雙向合約限制最多能在例行賽登錄50場且無法出戰季後賽，柯奈特預計新賽季大部分時間將在發展聯賽磨練。不過對於角色球員輪替相對固定的尼克隊而言，以極低成本賭一把這位曾經的全美第一隊射手，無疑是一筆高CP值且風險極低的好買賣。美媒《Heavy Sports》分析指出，若柯奈特能在發展聯盟打出昔日全美第一隊的身手，在阿奴諾比（OG Anunoby）或哈特（Josh Hart）等主力球員需要休養時，克內克特將成為尼克板凳上兼具高度與外線能力的即戰力得分活棋。儘管湖人在開幕戰大勝勇士，但陣中如後衛塞克斯頓（Collin Sexton）、里夫斯（Austin Reaves）等人皆有傷病疑慮與病史，而布朗尼目前仍難以在高強度戰場提供穩定戰力。外界也不禁質疑，湖人為了保留布朗尼而選擇放棄具備外線射程與頂級身材的柯奈特，未來若後場再度面臨傷兵潮，恐怕會為這項決策感到後悔。