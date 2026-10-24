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▲張信哲（右）22日就帶著媽媽（左）搭機前往台東彩排，沒想到演出卻碰上颱風取消。（圖／潮水音樂提供）

歌手張信哲原本預計昨（23）日起一連3天在「2026池上秋收稻穗藝術節」開唱，未料受到薔琵颱風攪局，主辦單位忍痛宣布取消3場演出，讓滿心期待的歌迷感到相當惋惜。值得一提的是，張信哲早在22日就帶著媽媽及家人一同搭機飛往台東，沒想到卻因颱風打亂所有計畫，也無緣演唱獻給媽媽的台語歌曲〈皺紋寫字〉，雖無法順利演出，但張信哲仍抱持樂觀態度，強調：「可惜，但並不遺憾！」張信哲受邀「2026池上秋收稻穗藝術節」演出，22日就帶著媽媽搭機前往台東彩排，當他站上被金黃稻田環繞、以壯麗山景為背景的舞台時，立刻被眼前絕美風景深深感動，忍不住讚嘆：「能在稻田裡面唱歌真的很開心，舞台背後是層疊如畫的山，真的太美了！」認為能夠在象徵豐收與富足的場域唱歌，本身就是一件非常幸福的事情。這次，張信哲找來台東縣桃源國小合唱團，原本要在池上重現當年《我是歌手》中感動無數觀眾的〈親愛的小孩〉；另外，他還特別準備了一首寫給媽媽的台語歌曲〈皺紋寫字〉，希望在台上親自唱給媽媽聽，沒想到最後因為颱風攪局，讓精心準備的演出無緣登場。張信哲坦言真的非常可惜，但也強調：「可惜，但並不遺憾！」雖受到颱風影響，但這趟台東行也竟意外讓張信哲多了一段難得的孝親假期，反而有機會陪著張媽好好遊覽池上。母子倆來到著名的大坡池散步，並幸運巧遇一道美麗彩虹，讓這趟假期多了浪漫驚喜。談到媽媽，張信哲透露：「媽媽年紀大了，更想有機會就帶她走出戶外，媽媽跟我們團隊同仁都很熟，很喜歡跟著我一起走走看看、品嚐美食！」對張信哲而言，帶著媽媽一起工作、旅行，不僅能讓長輩多出門散心，也讓忙碌的演藝生活多了家人陪伴的溫暖。