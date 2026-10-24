人氣動畫《膽大黨》海外巡迴首站確定來台！《膽大黨 Animation Works展》將於12月25日在台北華山1914文創園區登場，不僅重現厄卡倫遇上高速婆婆的隧道、封印「邪視」的地下室等經典場景，還將公開動畫分鏡、3DCG 及製作幕後資料。展覽預售票將於10月29日（四）中午12點在 udn售票網開賣，單人票390元起，另外還有900元高速婆婆雙人紀念套票，以及與《排球少年!!》動畫10週年紀念展合作推出的700元雙展聯票。《NOWNEWS今日新聞》整理完整票價、售票時間、展覽亮點及購票方式。
《膽大黨》動畫展10/29開賣！390元起、雙展聯票省200元
《膽大黨 Animation Works 展》將於12月25日至2027年4月6日，在台北華山1914文創園區登場。首波預售票將於10月29日中午12點開賣，共有3種選擇，包括390元預售單人票、900元高速婆婆雙人紀念套票，以及700元的《膽大黨》與《排球少年!!》雙展聯票。
其中，單人預售票比展期原價450元便宜60元；雙展聯票則包含《膽大黨 Animation Works 展》與《排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION》各一張入場票，原價合計900元，預售優惠700元，相當於省下200元，適合兩場展覽都想看的動漫迷。
另外，喜歡高速婆婆的粉絲，也可以選擇900元雙人紀念套票，內含2張不同設計的高速婆婆招財貓造型實體票卡，不過須兩人同時入場。
《膽大黨》限定海報、燈箱11/10開賣！5種預售票價整理
除了首波3種票券，官方也將於11月10日（二）凌晨0點推出第二波限量收藏套票，包括650元特殊工藝海報套票，以及699元迷你鏡面燈箱套票。
特殊工藝海報套票包含2張動畫視覺海報，採特殊工藝及高磅數紙印刷，分為A、B組，款式隨機；迷你鏡面燈箱則以高速婆婆、厄卡倫與小桃為主題，透過開關燈切換角色不同型態。
展覽開展後，單人票為450元、雙人票820元、三人票1210元，另有420元優待票及225元愛心票，符合資格的民眾可依需求購買。
《膽大黨》動畫展有什麼？邪視地下室、巨大機器人重現
《膽大黨》改編自漫畫家龍幸伸的同名作品，自2021年於《少年Jump+》連載，故事結合靈異怪談、外星人、青春戀愛與熱血戰鬥，動畫則由日本知名工作室 Science SARU 製作。這次《膽大黨 Animation Works 展》自2026年東京出發，陸續巡迴福岡、愛知、京都及石川，台灣則是海外巡迴第一站。
展覽除了回顧動畫第一季、第二季劇情，還將透過燈光、音效及立體場景重現經典橋段。其中，「邪視被封印的地下室」將配合鐘聲與淡藍色燈光，營造邪視現身的詭譎氣氛；綾瀨桃、高速婆婆對上長髮女的戰鬥畫面，也會以粉紅色燈光及立體展示呈現。
另外，動畫中的巨型機器人「偉大金太菩薩ver.Z」也將化身大型立體模型，讓粉絲近距離欣賞。官方更預告台灣站將有全球首度公開的獨家動畫場景，包含厄卡倫遇上高速婆婆的隧道、大佛機器人及蝦蛄星人飛碟等場景，都是這次展覽的看點。
除了拍照打卡，展場也設有「動畫製作區」，公開故事板、場景設定、作畫、3DCG、美術背景、色彩設計、攝影及音樂音效等資料，讓粉絲了解《膽大黨》充滿速度感的戰鬥畫面究竟如何製作。展覽也規劃台灣限定特典與原創周邊商品，部分日本巡展的人氣商品也將在台販售。
提醒想搶預售票的粉絲，10月29日首波開賣與11月10日限定套票開賣時間不同，尤其想收藏海報、燈箱的民眾，記得留意第二波售票日期。另外，雙展聯票雖然能一次參觀《膽大黨》及《排球少年!!》兩場展覽，但兩展場地不同，前往前記得確認地址、展期及票券使用規定。
🟡《膽大黨 Animation Works展》展覽時間、地點與購票資訊
📌日期：2026年12月25日至2027年4月6日
📌時間：每日10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌休館日期：2027年2月5日（除夕）
📌地點：華山1914文創園區東2A、2B館（台北市中正區八德路一段1號）
📌售票平台：udn售票網
我是廣告 請繼續往下閱讀
《膽大黨 Animation Works 展》將於12月25日至2027年4月6日，在台北華山1914文創園區登場。首波預售票將於10月29日中午12點開賣，共有3種選擇，包括390元預售單人票、900元高速婆婆雙人紀念套票，以及700元的《膽大黨》與《排球少年!!》雙展聯票。
其中，單人預售票比展期原價450元便宜60元；雙展聯票則包含《膽大黨 Animation Works 展》與《排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION》各一張入場票，原價合計900元，預售優惠700元，相當於省下200元，適合兩場展覽都想看的動漫迷。
另外，喜歡高速婆婆的粉絲，也可以選擇900元雙人紀念套票，內含2張不同設計的高速婆婆招財貓造型實體票卡，不過須兩人同時入場。
除了首波3種票券，官方也將於11月10日（二）凌晨0點推出第二波限量收藏套票，包括650元特殊工藝海報套票，以及699元迷你鏡面燈箱套票。
特殊工藝海報套票包含2張動畫視覺海報，採特殊工藝及高磅數紙印刷，分為A、B組，款式隨機；迷你鏡面燈箱則以高速婆婆、厄卡倫與小桃為主題，透過開關燈切換角色不同型態。
展覽開展後，單人票為450元、雙人票820元、三人票1210元，另有420元優待票及225元愛心票，符合資格的民眾可依需求購買。
《膽大黨》改編自漫畫家龍幸伸的同名作品，自2021年於《少年Jump+》連載，故事結合靈異怪談、外星人、青春戀愛與熱血戰鬥，動畫則由日本知名工作室 Science SARU 製作。這次《膽大黨 Animation Works 展》自2026年東京出發，陸續巡迴福岡、愛知、京都及石川，台灣則是海外巡迴第一站。
展覽除了回顧動畫第一季、第二季劇情，還將透過燈光、音效及立體場景重現經典橋段。其中，「邪視被封印的地下室」將配合鐘聲與淡藍色燈光，營造邪視現身的詭譎氣氛；綾瀨桃、高速婆婆對上長髮女的戰鬥畫面，也會以粉紅色燈光及立體展示呈現。
📌日期：2026年12月25日至2027年4月6日
📌時間：每日10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌休館日期：2027年2月5日（除夕）
📌地點：華山1914文創園區東2A、2B館（台北市中正區八德路一段1號）
📌售票平台：udn售票網