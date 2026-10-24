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多媒體與人工智慧影像技術廠商訊連科技今（24）日發重訊表示，接獲Apple通知，相關產品將於Apple平台停止提供下載，影響相關產品銷售。相關產品在去年營收占比約15％；目前已經提出申訴，將持續與Apple溝通協調，積極爭取恢復產品下載，同時強化其他平台經營分散風險。訊連表示，接獲Apple通知，部分產品因不符合其要求，因此在今起在Apple平台停止提供下載。相關產品在去年營收占比約為14.69%，目前已經依相關程序提出申訴，並將持續與Apple溝通協調，積極爭取恢復產品下載，以維護公司及股東權益。訊連指出，公司在Windows、Android及網頁版等其他平台的產品不受此次事件影響，未來將持續強化相關平台及通路的經營，以分散對單一平台的依賴。至於本事件對公司財務及業務的實際影響程度，訊連表示仍將持續評估，後續如有重大進展，將依規定即時公告。訊連科技旗下包含威力導演、相片大師、Promeo等行動APP，去年《相片大師》還在台港澳地區被Apple App Store精選為iOS平台的APP of TheDay。