中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）已結束打轉、滯留，今（24）日逐漸加速北上，最快下午5時30分解除陸上颱風警報，海警則預計深夜解除。隨著颱風遠離、環流減弱，今天下午雨勢逐漸趨緩，入夜後雨區進一步縮小，明（25）日全台天氣逐漸穩定，中南部有望迎來陽光，不過東半部仍有局部短暫陣雨。
中度颱風薔琵，今（24）日上午11時，位置在宜蘭的東北方190公里處，以每小時20公里速度，向北轉東北進行，中心附近最大風速每秒33公尺（每小時119公里），瞬間最大陣風每秒43公尺（每小時155公里），七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。
薔琵颱風加速北上 陸警最快傍晚解除
伍婉華指出，隨著薔琵颱風上午結束打轉後，北上速度逐漸增快，今天中午新竹以南已經脫離暴風圈，北北基桃、宜蘭等5縣市仍被籠罩，以目前預估路徑來看，氣象署預估最快今天下午5時30分解除「陸上颱風警報」，海上颱風警報則是深夜才會解除。
伍婉華說明，薔琵颱風北上遠離過程中，由於結構被陸地破壞，海溫也不足以支撐，因此強度不斷減弱，預估今天晚間薔琵也會從中颱減弱為輕颱；不過薔琵已替台灣帶來劇烈風雨，從22日0時至24日11時，宜蘭縣太平山已有650毫米雨量，新北市三貂角出現17級以上強陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。
今晚雨勢縮小 明起天氣逐漸穩定
伍婉華提醒，薔琵颱風減弱後，環流雲系逐漸零散，加上颱風往北移動，為台灣帶來西北風，降雨區域將從昨天的北部、東半部，逐漸轉往西半部，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區才會更為縮小。
至於連假後續天氣，伍婉華提及，明（25）日起天氣將逐漸穩定，北部降雨減少，天氣由短暫陣雨或多雲轉為較少降雨，中南部可望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫降雨機會。
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伍婉華指出，隨著薔琵颱風上午結束打轉後，北上速度逐漸增快，今天中午新竹以南已經脫離暴風圈，北北基桃、宜蘭等5縣市仍被籠罩，以目前預估路徑來看，氣象署預估最快今天下午5時30分解除「陸上颱風警報」，海上颱風警報則是深夜才會解除。
伍婉華說明，薔琵颱風北上遠離過程中，由於結構被陸地破壞，海溫也不足以支撐，因此強度不斷減弱，預估今天晚間薔琵也會從中颱減弱為輕颱；不過薔琵已替台灣帶來劇烈風雨，從22日0時至24日11時，宜蘭縣太平山已有650毫米雨量，新北市三貂角出現17級以上強陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。
伍婉華提醒，薔琵颱風減弱後，環流雲系逐漸零散，加上颱風往北移動，為台灣帶來西北風，降雨區域將從昨天的北部、東半部，逐漸轉往西半部，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區才會更為縮小。
至於連假後續天氣，伍婉華提及，明（25）日起天氣將逐漸穩定，北部降雨減少，天氣由短暫陣雨或多雲轉為較少降雨，中南部可望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫降雨機會。
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