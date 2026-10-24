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薔琵颱風夾帶強風豪雨肆虐台灣，位於陽明山上的文化大學，昨入夜後也爆出災情，不只門被吹爆、天花板也被吹落在地，滿目瘡痍，有學生反映，希望校方可以預防性停課，不要等北市府8點宣布。對此，台北市長蔣萬安說，大學可以自主決定，都可以持續溝通研議。蔣萬安說，昨天了解到文化大學外面有非常嚴重的災情，包括建管處、消防局、警察局即刻派人協助，避免災情擴大或造成學生衝擊跟傷害。蔣萬安說，之前有討論過，大學這邊可以做自主的決定，這都可以持續溝通研議。至於台北市連續兩天停班停課，讓職棒台灣大賽第5戰二度延賽，有不少中信兄弟球迷感謝蔣萬安讓投手多點時間休息，蔣萬安則笑說，雖然他是資深龍迷，但對停班課的標準都是依照相關規範，不管是風力雨勢，還有包括基北北投一日生活圈事前交換意見所做的判斷。