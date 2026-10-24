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▲江啟臣與黃馨慧合掛的巨型競選看板，不敵薔琵颱風強風吹襲，整座倒塌砸中8部車。（圖／黃馨慧提供，2026.10.24）

深夜拍片道歉仍遭洗版 「你覺得咧」成網友模仿梗

▲江啟臣與黃馨慧合掛的巨型競選看板，不敵薔琵颱風強風吹襲，整座倒塌砸中8部車，黃馨慧服務處連夜處理中。（圖／黃馨慧提供，2026.10.24）

同樣遇看板風災 其他藍白候選人先道歉、提醒民眾勿靠近

▲國民黨市議員邱愛珊的丈夫魏隆琪，親自帶領工班處理被毀損的看板，並在臉書發文致歉。（圖／翻攝邱愛珊臉書，2026.10.24）

國民黨籍台中市長候選人江啟臣與市議員黃馨慧合掛的巨型競選看板，昨天不敵薔琵颱風強風吹襲，整座倒塌砸中停車場一整排車輛，引發車損賠償及看板安全爭議。事發後媒體致電黃馨慧詢問處理進度，她卻冷回「你覺得咧？」、「正在處理當中」，隨後掛斷電話，引發不滿網友湧入她的臉書留言，連江啟臣及其立委兒子廖偉翔也遭波及。黃馨慧深夜拍片道歉，承諾處理賠償事宜，網友仍不買單，甚至模仿她的口氣及掛電話聲音，嘲諷「你覺得咧？嘟嘟嘟～」。事發地點位於台中國際會展中心附近的一處私人停車場，江啟臣與黃馨慧同框的巨幅競選看板，昨天遭薔琵颱風吹倒，整座看板倒向停車場，砸中一整排停放車輛。江啟臣辦公室緊急回應，該看板是與黃馨慧合掛，已第一時間通知黃馨慧服務處派員前往現場處理。事發後，媒體致電黃馨慧詢問看板是否因風勢過大倒塌，她回應：「你覺得咧？正在處理當中，沒有空回你電話。」記者接著追問是否會賠償車主，話還沒問完，電話便遭掛斷。相關通話畫面曝光後，引發網友熱議，不少人留言批評回應態度，廖偉翔也慘遭波及，影射過去新光三越氣爆事件，留言「兒子怎麼沒直播救災呢？」相關批評持續延燒。事發約7小時後，黃馨慧自行錄製影片說明，表示接電話的當時，正與相關單位協調處置，為避免損害擴大，已緊急調派吊車排除現場狀況，並確保周邊道路及民眾安全，預計當晚進行清除作業。她也向受影響的8部車輛車主及周邊民眾致歉，承諾會處理損害賠償事宜。不過，道歉影片仍未平息網友怒火，有人批評「道歉還要唸稿」，也有人模仿她先前受訪的語氣及掛電話情境，留言「你覺得咧？嘟嘟嘟～」，讓原本的看板倒塌事件進一步演變成網路公關風波。風波也燒向江啟臣。社群平台陸續流傳他在各地的競選看板帆布遭強風吹掀、毀損的畫面，網友以「揚帆啟程」等諧音梗調侃，並質疑颱風來襲前是否應先做好看板固定或拆除措施。連一旁國民黨議員的競選帆布被江的帆布拉下一小角，都被挖苦「ＸＸＸ被江啟臣扯下來了」。事實上，昨天網路上較早曝光的江啟臣合掛看板受損事件，發生在江啟臣的本命區豐原。市議員邱愛珊的丈夫魏隆琪頂著強風，親自帶領工班到場處理，上午10時多便在臉書發文致歉、感謝民眾通報，同時提醒大家，若發現看板鬆脫，應立即通知服務處，切勿靠近或自行處理，以免發生危險。民眾黨市議員參選人劉芩妤也在忙了一整天後，透過社群網站向選民鞠躬致歉，強調「這次的疏失，我會負起責任持續確認看板安全」。同樣面對競選看板受強風吹襲的狀況，不同候選人的處理方式及對外回應，也成為網友討論焦點。