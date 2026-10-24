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韓國饒舌歌手梁洪源（양홍원）跟交往多年的女友賢珠（원현주）本月18日才辦婚禮，沒想到結婚才過不久，韓網近日出現一位女性，自稱跟男方一起上了摩鐵，且跑去私訊正宮，導致小倆口關係跌至冰點，社群甚至取消追蹤彼此。針對這次緋聞，梁洪源經紀公司也回應，透露上摩鐵一事屬實，但他們並沒有發生關係。近日韓網出現一則貼文，圖中是一位網友私訊賢珠的聊天記錄，網友透露自己跟梁洪源曾到汽車旅館開房間，雖然賢珠一開始表示這些都沒有證據，是不實指控，不過網友接著甩出一連串的聊天記錄自證，同時公開自己的足跡，並且說「我這邊還有刷卡紀錄，應該都是可以證明的。」事件發酵後，似乎讓賢珠心灰意冷，不僅刪光了社群所有貼文，還直接取消了梁洪源，新婚小倆口關係直接降到冰點。針對本次摩鐵事件，梁洪源的經紀公司AP Alchemy也出面回應，「女子貼出的聊天記錄是惡意剪輯過，對方是男方在喝酒時認識的人，在女方要求下，梁洪源才送對方去飯店，但他們並沒有發生關係，因為梁洪源一進房就睡在客廳了。」同時公司透露，女方是為了勒索錢財才發文，目前已對對方提告。梁洪源在2017年參加《高等rapper》時獲得冠軍打出名氣，2024年承認自己未婚當爸，跟交往多年的女友賢珠生下一個女兒，兩人一直拖到本月18日才辦婚禮，如今卻突然爆出婚姻不忠一事，讓粉絲感到非常震驚。