寶可夢超人氣手遊《Pokémon GO》再度和新光三越展開合作，官方預計在11月14日、11月15日舉辦「Pokémon GO曠野地帶：全球」，新光三越台北信義新天地 A11也對此舉辦線下實體活動，邀請訓練家們一起到現場參加限定活動，和社群大使們一起迎戰首度登場超極巨化「鋁鋼龍」，以及極巨化「帝牙盧卡」與極巨化「帕路奇亞」。
曠野地帶：全球11月登場 主角是鋼、龍屬性寶可夢
今年「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動預計在11月14日、11月15日每日10:00到18:00登場，本次主角寶可夢就是鋼屬性與龍屬性，超極巨化「鋁鋼龍」將在活動時間於《Pokémon GO》六星極巨對戰首度登場。另外，持有「GO曠野地帶」現場活動入場券的訓練家，將有機會透過本次的活動限定特殊調查，和擁有特別背卡的超極巨化「鋁鋼龍」相遇。
除了超極巨化「鋁鋼龍」之外，極巨化「帝牙盧卡」與極巨化「帕路奇亞」也首度加入《Pokémon GO》，訓練家們可在11月14日挑戰在極巨對戰登場的極巨化「帝牙盧卡」，11月15日則是極巨化「帕路奇亞」，運氣好的話還可以遇到異色（色違）的寶可夢。
新光三越推實體活動 送明信片、資料夾
在「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動時間內，玩家們不僅能隨時打開遊戲，展開冒險之旅，也可前往新光三越台北信義新天地 A11參加現場限定活動，玩家們只要在活動當天向工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面，就有機會獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題明信片，每人限領1次，數量有限，送完為止。
除了台北信義新天地之外，全台新光三越、SKM Park Outlets高雄草衙指定店點服務櫃台，也能在11月14日、11月15日營業時間，出示《Pokémon GO》遊戲畫面予工作人員，即可獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題明信片，每人限領一次，數量有限，送完為止。
在社群平台公開分享活動現場或遊戲畫面，附上指定Hashtag「#PokemonGO曠野地帶」，完成後出示貼文給現場工作人員，即可獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題資料夾1份，每人限領1次，數量有限，送完為止。
「Pokémon GO曠野地帶：全球」×新光三越活動
時間：台灣時間2026年11月14日及15日，每日11:00～22:00，「Pokémon GO曠野地帶：全球」遊戲活動時間為10:00～18:00。
地點：新光三越台北信義新天地 A11 1F南大門《Pokémon GO》 攤位（台北市信義區松壽路11號）
活動官網：
「Pokémon GO曠野地帶：全球」的活動資訊
新光三越將和訓練家一起展開「Pokémon GO曠野地帶：全球」的遊戲內冒險！
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今年「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動預計在11月14日、11月15日每日10:00到18:00登場，本次主角寶可夢就是鋼屬性與龍屬性，超極巨化「鋁鋼龍」將在活動時間於《Pokémon GO》六星極巨對戰首度登場。另外，持有「GO曠野地帶」現場活動入場券的訓練家，將有機會透過本次的活動限定特殊調查，和擁有特別背卡的超極巨化「鋁鋼龍」相遇。
在「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動時間內，玩家們不僅能隨時打開遊戲，展開冒險之旅，也可前往新光三越台北信義新天地 A11參加現場限定活動，玩家們只要在活動當天向工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面，就有機會獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題明信片，每人限領1次，數量有限，送完為止。
除了台北信義新天地之外，全台新光三越、SKM Park Outlets高雄草衙指定店點服務櫃台，也能在11月14日、11月15日營業時間，出示《Pokémon GO》遊戲畫面予工作人員，即可獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題明信片，每人限領一次，數量有限，送完為止。
在社群平台公開分享活動現場或遊戲畫面，附上指定Hashtag「#PokemonGO曠野地帶」，完成後出示貼文給現場工作人員，即可獲得「Pokémon GO曠野地帶：全球」活動主題資料夾1份，每人限領1次，數量有限，送完為止。
時間：台灣時間2026年11月14日及15日，每日11:00～22:00，「Pokémon GO曠野地帶：全球」遊戲活動時間為10:00～18:00。
地點：新光三越台北信義新天地 A11 1F南大門《Pokémon GO》 攤位（台北市信義區松壽路11號）
活動官網：
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新光三越將和訓練家一起展開「Pokémon GO曠野地帶：全球」的遊戲內冒險！