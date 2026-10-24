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啟動復原拚下週恢復上課

人員留守、備妥泡麵等物資

薔琵颱風夾帶強風豪雨肆虐台灣，位於陽明山上的文化大學，昨入夜後也爆出災情，周邊最大陣風達14至15級，不只門被吹爆、天花板也被吹落在地。文化大學校長王子奇表示，將持續檢討本次極端天候下的防災應變經驗，進一步強化校園設施防風能力、緊急物資整備及災害應變機制，提升校園面對極端氣候的整體韌性。文化大學指出，本次颱風帶來的強陣風遠超一般天候狀況，校內各館樓，均出現不同程度的設施損壞，受損均以建築物附屬設施為主，未影響主要建築結構。學校也立即啟動緊急應變及後續修繕作業，以維護留宿學生安全為首要考量，並推動校園環境復原，確保下週二恢復正常上課，使教學活動能夠順利進行。針對部分媒體報導學生因宿舍玻璃門遭強風吹破、天花板掉落等情況，文化大學表示，相關單位已在人員安全許可的情況下進行初步勘查，並優先處理影響師生通行及住宿安全之區域，後續將依照災損程度，分階段完成清理、檢查及修繕工作。文化大學在颱風來襲前即已完成相關防颱準備，並安排校安及宿舍管理人員持續留守。考量颱風期間陽明山交通及生活物資取得可能受到影響，在颱風來臨前，即已預先準備泡麵等緊急生活物資，提供有需要的住宿學生領取，協助學生在風雨期間維持基本生活需求。文化大學強調，颱風期間優先確保留宿學生的安全。總務處及學務處相關同仁於第一時間即進駐現場，進行即時的安全疏導與校園秩序維護。目前校內所有留宿學生均平安，請家長與各界放心。