薔琵颱風今天清晨掠過南方澳，目前已來到宜蘭東方海面，過去幾小時強度持續減弱，暴風圈也逐漸縮小，不過，強風豪雨帶來影響持續。根據台電統計，受影響停電戶數超過31萬戶，目前仍有超過5萬戶尚未復電，其中新北、宜蘭、桃園3縣市最多。
台電指出，颱風停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。民眾若發現停電，或路上遇損壞斷落的電線、傾倒的電力設備等，可使用「台灣電力APP」停電報修，或於台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，台電搶修人員會儘速前往處理，切勿自行撿拾碰觸，以確保安全。
薔琵颱風襲台，截至今（24）日上午11時，全國曾停電戶數 31萬1,099戶，其中25萬7600戶已修復（已復電約82%）， 5萬3,499戶尚未復電。統計如下
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薔琵颱風襲台，截至今（24）日上午11時，全國曾停電戶數 31萬1,099戶，其中25萬7600戶已修復（已復電約82%）， 5萬3,499戶尚未復電。統計如下
- 新北市 13,758戶，曾停40,453戶
- 宜蘭縣 9,426戶，曾停27,410戶
- 桃園市 6,082戶，曾停47,564戶
- 臺中市 4,012戶，曾停24,815戶
- 彰化縣 3,681戶，曾停19,974戶
- 臺南市 3,207戶，曾停28,440戶
- 苗栗縣 2,993戶，曾停8,017戶
- 屏東縣 2,337戶，曾停8,943戶
- 雲林縣 2,227戶，曾停34,211戶
- 嘉義縣 1,586戶，曾停15,619戶
- 基隆市 1,371戶，曾停15,296戶
- 新竹縣 893戶，曾停5,635戶
- 臺北市 644戶，曾停8,389戶
- 新竹市 575戶，曾停3,624戶
- 南投縣 535戶，曾停5,131戶
- 花蓮縣 136戶，曾停3,810戶
- 高雄市 36戶，曾停12,023戶
- 臺東縣 0戶，曾停1,739戶
- 嘉義市 0戶，曾停6戶