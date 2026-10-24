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新北市 13,758戶，曾停40,453戶

宜蘭縣 9,426戶，曾停27,410戶

桃園市 6,082戶，曾停47,564戶

臺中市 4,012戶，曾停24,815戶

彰化縣 3,681戶，曾停19,974戶

臺南市 3,207戶，曾停28,440戶

苗栗縣 2,993戶，曾停8,017戶

屏東縣 2,337戶，曾停8,943戶

雲林縣 2,227戶，曾停34,211戶

嘉義縣 1,586戶，曾停15,619戶

基隆市 1,371戶，曾停15,296戶

新竹縣 893戶，曾停5,635戶

臺北市 644戶，曾停8,389戶

新竹市 575戶，曾停3,624戶

南投縣 535戶，曾停5,131戶

花蓮縣 136戶，曾停3,810戶

高雄市 36戶，曾停12,023戶

臺東縣 0戶，曾停1,739戶

嘉義市 0戶，曾停6戶

薔琵颱風今天清晨掠過南方澳，目前已來到宜蘭東方海面，過去幾小時強度持續減弱，暴風圈也逐漸縮小，不過，強風豪雨帶來影響持續。根據台電統計，受影響停電戶數超過31萬戶，目前仍有超過5萬戶尚未復電，其中新北、宜蘭、桃園3縣市最多。台電指出，颱風停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。民眾若發現停電，或路上遇損壞斷落的電線、傾倒的電力設備等，可使用「台灣電力APP」停電報修，或於台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，台電搶修人員會儘速前往處理，切勿自行撿拾碰觸，以確保安全。薔琵颱風襲台，截至今（24）日上午11時，全國曾停電戶數 31萬1,099戶，其中25萬7600戶已修復（已復電約82%）， 5萬3,499戶尚未復電。統計如下