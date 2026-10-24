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選戰倒數34天，最新民調顯示，2022年台北市長參選人黃珊珊獲得的34萬票中，有超過5成轉向支持民進黨沈伯洋，台北市長蔣萬安則表示，不管哪一個黨派都是他要爭取支持的對象，他也願意跟民眾黨創黨主席柯文哲請益，同時強調「我絕對經得起檢驗」。蔣萬安接受《東森新聞》「百里侯選戰專題」專訪，針對爭取白營票源，他說擔任市長推的各項政策、或是照顧的對象，都包含所有市民，不分黨派、年齡、職業，現在要爭取連任，每個市民都是要爭取認同的對象。蔣萬安說，他很認同黃珊珊說，不是要計算票數，而是端出四年來的成績單，接受大家檢驗，有好的政見，提出來讓市民評斷，就是以這樣的態度面對選舉，他也看到柯文哲表示，這次市長選舉，現任者就把政績拿出來，市民是否有感，挑戰者就把推黑熊學院的實績拿出來，這就是業績，大家把成績單列出，讓市民判斷，「我很認同柯市長的說法，我相信我經得起檢驗」。蔣萬安說，他希望用成績單爭取市民支持，沒有分過去支持誰、投給哪個政黨，在算怎麼把票拿回來，身為執政者，考慮的是每個市民的感受，並相信這四年對於看到台北市的進步會做出抉擇。主持人黃慧婷追問，還沒安排跟柯文哲碰面？蔣萬安說，他非常願意跟柯文哲請益，他在很多場合也提到，柯文哲任內推了很多好的建設，讓他在這樣的基礎上持續推進新的政策。