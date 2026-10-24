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世界大賽最殘酷的地方，就是一個再微小不過的動作，都可能讓整場努力付諸流水。密爾瓦基釀酒人今（24）日以3：2險勝坦帕灣光芒，取得睽違44年的世界大賽首勝，卻差點因為游擊手普拉特（Cooper Pratt）沒有踩穩二壘壘包，讓原本已經到手的勝利飛走。九局上再見雙殺遭重播改判，連主場勝利煙火都已經施放，球員卻得重新回到場上。回顧本場比賽的焦點並不是光芒差點逆轉，而是釀酒人如何從一場幾乎完美的勝利，瞬間陷入可能翻盤的危機。九局上，釀酒人以3：1領先，光芒滿壘、一人出局。希克斯（Liam Hicks）擊出一、二壘之間的滾地球，二壘手圖朗（Brice Turang）接球後迅速轉傳普拉特，再送往一壘完成雙殺。至少在裁判最初的判決中，比賽已經結束。但重播畫面顯示，普拉特為了趕快將球送往一壘，接球瞬間腳部已經離開二壘壘包，導致封殺判定被推翻。普拉特急著完成第二個出局數，卻忽略必須先確實完成第一個出局數，世界大賽絲毫沒有容錯空間，尤其重播制度能夠檢視每一個細微動作。如果說普拉特的腳尖離壘，是技術層面的失誤，那麼終結者梅吉爾（Trevor Megill）面對的就是心理層面的極限挑戰。想像當時的情況，釀酒人球員已準備慶祝，主場球迷歡聲雷動，勝利煙火也已經升空，所有人都以為44年來第一場世界大賽勝利終於到手。結果短短幾分鐘後，一切又回到比賽狀態。梅吉爾原本已經完成任務，卻突然得重新站上投手丘，而且領先優勢從2分縮小至1分，光芒二、三壘還有人，只要一支安打，就可能讓釀酒人從勝利天堂墜入地獄。然而，梅吉爾沒有陷入情緒波動，最終面對德盧卡（Jonny DeLuca）投出再見三振，真正替釀酒人守住勝利。賽後總教練墨菲（Pat Murphy）特別強調，面對重播挑戰時，投手不應該過早離開投手丘，並稱讚梅吉爾能在判決逆轉後保持冷靜。葉力奇（Christian Yelich）同樣肯定隊友迅速重新集中注意力的能力。回顧整場比賽，釀酒人其實已經做對大部分事情。先發米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）主投5局僅失1分，打線靠葉力奇與康崔拉斯（William Contreras）首局建功，再由喬里歐（Jackson Chourio）七局下追加保險分，建立3：1領先優勢。照理說，這應該是一場典型的季後賽勝利，先發壓制、適時安打、牛棚接力，最後交由終結者關門。偏偏棒球就是如此殘酷，前面八局的努力，差點因為九局上一次沒有完成的封殺動作全部白費。釀酒人差點因為普拉特的一根腳趾失去勝利，最後卻靠梅吉爾的冷靜撐住全隊。