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國民黨近期不斷挖出民進黨台北市長候選人沈伯洋過去的文章、家庭背景，大作文章，不過也有不少網友、沈伯洋老師、朋友紛紛分享沈過去的行徑及暖舉。對此，有網友在社群平台轉述，有人曾遇到工安事件導致失明，而沈伯洋看到新聞後便主動聯繫受害者，贈送大約價值1至2萬法律相關的有聲書，讓其準備高考；而此舉也引起網友討論。沈伯洋日前作客網路訪談節目「揪某聊」，暢談對人生緣分與因果業力的深刻體悟，他在訪談中提及他相信緣分，「許多十幾年前隨手做的小事，善念會在多年後回流」。有網友在社群平台分享沈伯洋談論「緣分」的影片，並表示前兩天在跟算命老師上紫微斗數課時，老師說到她有一個學生，10多年前不幸遇到工安事件化學爆炸造成失明，最近這個學生來跟她說，當年這件事發生後，有人看到其遭遇的新聞，主動聯繫送了一套大約價值1至2萬法律相關的有聲書讓他能夠準備高考，「這個人就是沈伯洋」。對此，網友見狀後紛紛讚聲，「別人選舉是被挖醜聞，Puma選舉是被挖出更多感人事蹟」、「沈伯洋的陰德值非常的高，那些說他改人設的，根本只是為了攻擊而已，沈伯洋一直都是充滿善念、真心待人的人設」、「天啊！沈伯洋的善真的好讓人感動」。