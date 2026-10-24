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薔琵颱風過後彩虹驚喜出現！礁溪山邊今早現蹤

▲宜蘭頭城鎮今晨也出現彩虹。（圖／取自「張恆瑞」臉書）

為什麼颱風後容易出現彩虹？陽光、水滴是關鍵

薔琵颱風狂掃宜蘭一夜後，今（24）日早晨天空出現驚喜美景！宜蘭民眾上午8時26分在礁溪山邊拍到一道漂亮彩虹，安慰了一早清掃家園的民眾。除了礁溪，頭城鎮也有民眾分享早晨出現彩虹的景象，不過當地風勢仍強，並出現樹木倒塌情況。薔琵颱風雖已逐漸往北移動，但強風豪雨影響仍不可輕忽，民眾應避免前往海邊及風雨較強的地區活動。薔琵颱風昨（23）夜至今天凌晨帶來強風豪雨後，民眾「盛部長」今早8時26分在宜蘭礁溪山邊意外看見漂亮彩虹，讓颱風過後的天空增添一抹亮色，突然出現的美景也安慰了一早辛苦清理家園的民眾。除了礁溪，頭城鎮早晨也有民眾拍下彩虹，不過當地風勢仍強，已有樹木被風吹倒，若需外出仍應多加注意。中央氣象署表示，薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動，新竹以南、花蓮、台東已脫離暴風圈，不過對桃園以北、宜蘭仍構成威脅，預計最快今（24）日下午5時30分才會解除陸上颱風警報。為何颱風後容易出現彩虹美景，中央氣象署解釋，彩虹是陽光照進空氣中的小水滴後，經過折射、反射及色散等光學作用形成的自然現象。下雨過後若雲層散開、陽光重新照射，而空氣中仍留有許多水滴，就有機會看見彩虹。