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2026年世界大賽首戰於今（24）日正式登場，由密爾瓦基釀酒人隊在主場迎戰坦帕灣光芒隊。這場上演隊史首冠爭奪戰的大賽，最終釀酒人在9局下半經歷「先慶祝又重來」的戲劇性重播判決後，靠著終結者梅吉爾（Trevor Megill）的關鍵三振，以 3：2險勝光芒，搶下關鍵的系列賽首勝。根據歷史數據統計，釀酒人此勝拔得頭籌的同時，更一舉將隊史首座世界大賽冠軍的奪冠機率推升至6成以上，若以近代數據來看更飆破8成。在短期決戰的世界大賽中，首戰往往是決定冠軍歸屬的核心關鍵。根據大聯盟歷史數據，在過往121屆世界大賽中，成功搶下第1戰勝利的球隊，最終有77次順利捧回總冠軍金盃，奪冠機率高達62.8%。若將時間軸拉近至近28屆世界大賽，搶下首勝的球隊更有高達23次最終封王，奪冠機率更是飆升至驚人的82.1%。這項數據無疑為開門紅的釀酒人打了劑強心針。反觀光芒隊，隊史前兩次打入世界大賽，在2008年對決費城人、2020年對決道奇時，皆在第1戰吞下敗仗，且最終都無緣總冠軍。如今隊史第3度進軍世界大賽再度吞下G1敗仗，讓他們的奪冠之路增添不少隱憂。不過光芒前兩次參賽均能在第2戰迅速扳回一城，將系列賽扳成1：1平手，展現強韌的反攻能力。這是自1980年費城人對決皇家以來，大聯盟高達46年來首度出現「2隊皆在尋求隊史首冠」的世界大賽組合。釀酒人一局下半就靠著精神領袖耶利奇（Christian Yelich）的帶有打點三壘安打發動攻勢單節拿下2分，加上王牌先發米教羅斯基（Jacob Misiorowski）主投5局僅失1分的優質表現，一路保持領先。然而九局上半卻出現罕見的戲劇性場面。帶著3：1領先的釀酒人終結者在1人出局滿壘時，讓光芒打者擊出二壘方向的滾地球，釀酒人防守端迅速完成雙殺。當釀酒人球員拋下球帽慶祝，主場甚至已點燃慶祝煙火導致場內煙霧彌漫時，光芒提出重播檢視。重播畫面顯示，釀酒人游擊手普拉特（Cooper Pratt）接球時右腳離壘，判定改判為二壘安全上壘。光芒追回1分，戰局瞬間變成3：2、2人出局、二三壘有人的逆轉危機。面對煙霧瀰漫且氣氛詭譎的球場，美吉爾展現強大的心理素質，對光芒打者迪盧卡（Jonny DeLuca）投出低角變化球誘使對方揮空三振，驚險保住這場大幅提升奪冠機率的關鍵首勝。