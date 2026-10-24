誰說看 VTuber 會耽誤讀書？台灣一群虛擬 YouTuber（VTuber）竟組成「線上補習班」，準備陪高中生一起衝刺學測！由台灣VTuber 斯洛姆·利希恩斯發起的「第二屆臺V學測衝刺補習班」（Project Vtutor 2.0），宣布將於11月3日至27日登場，每逢平日晚間8點，由不同 VTuber 在各自的 YouTube 頻道接力開課，帶領觀眾複習學科重點。今年更集結多位老師，涵蓋國文、英文、數學、自然及社會等科目，不只考生可以跟著學習，已經畢業的觀眾也能趁機挑戰，看看自己還記得多少高中知識。
台灣 VTuber 組學測補習班！11/3起接力直播教學
台灣 VTuber 斯洛姆·利希恩斯近日在社群平台 Threads 宣布，第二屆「臺V學測衝刺補習班」正式回歸，今年企劃以「Project Vtutor 2.0」為名，預計11月3日至27日，每逢平日晚間8點在不同 VTuber 的 YouTube 頻道接力開課。
不同於一般 VTuber 以遊戲實況、聊天或歌唱直播為主，這次參與企劃的 VTuber 將化身線上老師，針對不同學科單元進行教學，內容包括觀念複習、重點整理及題目練習。今年更採取多科雙師分工的方式，讓不同老師依照擅長的領域授課。
11科老師名單公開！數學、物理、地科雙師上陣
事實上，這項企劃早在2025年就曾舉辦，當時集結11名具有家教或教學經驗的台灣 VTuber，開設國文、英文、數學、歷史、地理、公民、物理、化學、生物、地球科學及作文等課程。
根據主辦方公布的師資名單，今年授課科目涵蓋國文、英文、數學、國寫、歷史、生物、化學、物理、地科、地理及公民，共11個科目，有些科目甚至安排兩名老師分工授課。
完整師資名單如下：
📌國文：阿絲塔
📌數學：柯基
📌英文：海色水晶
📌國寫：露諾莉雅·因卡倫
📌歷史：亞彌奈
📌生物：穆寧寧、貝芮納·尤格里斯
📌化學：藍琉ウミ、易恆Arkia
📌物理：蘭·柯爾絲
📌地科：斯洛姆·利希恩斯、穆寧寧
📌地理：斯洛姆·利希恩斯、珂賽特 Cosette
📌公民：哈娜比77、珂賽特 Cosette
已經畢業也能來！看不懂當作第一次學習
除了準備學測的高中生，這項活動也向一般觀眾發出邀請。斯洛姆在宣傳貼文中表示，準備學測的人可以一起複習，已經畢業的觀眾也不妨回頭看看，當年的知識究竟還剩下多少。並幽默表示：「看得懂，是複習。看不懂，是第一次學習。」
對平常就有觀看 VTuber 習慣的觀眾而言，這次活動不只是單純的直播企劃，也提供不同於傳統補習班的學習方式。至於今年各科詳細授課時間及參與 VTuber 名單，仍須以主辦方公布的課程資訊為準。
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台灣 VTuber 斯洛姆·利希恩斯近日在社群平台 Threads 宣布，第二屆「臺V學測衝刺補習班」正式回歸，今年企劃以「Project Vtutor 2.0」為名，預計11月3日至27日，每逢平日晚間8點在不同 VTuber 的 YouTube 頻道接力開課。
不同於一般 VTuber 以遊戲實況、聊天或歌唱直播為主，這次參與企劃的 VTuber 將化身線上老師，針對不同學科單元進行教學，內容包括觀念複習、重點整理及題目練習。今年更採取多科雙師分工的方式，讓不同老師依照擅長的領域授課。
11科老師名單公開！數學、物理、地科雙師上陣
事實上，這項企劃早在2025年就曾舉辦，當時集結11名具有家教或教學經驗的台灣 VTuber，開設國文、英文、數學、歷史、地理、公民、物理、化學、生物、地球科學及作文等課程。
根據主辦方公布的師資名單，今年授課科目涵蓋國文、英文、數學、國寫、歷史、生物、化學、物理、地科、地理及公民，共11個科目，有些科目甚至安排兩名老師分工授課。
完整師資名單如下：
📌國文：阿絲塔
📌數學：柯基
📌英文：海色水晶
📌國寫：露諾莉雅·因卡倫
📌歷史：亞彌奈
📌生物：穆寧寧、貝芮納·尤格里斯
📌化學：藍琉ウミ、易恆Arkia
📌物理：蘭·柯爾絲
📌地科：斯洛姆·利希恩斯、穆寧寧
📌地理：斯洛姆·利希恩斯、珂賽特 Cosette
📌公民：哈娜比77、珂賽特 Cosette
已經畢業也能來！看不懂當作第一次學習
除了準備學測的高中生，這項活動也向一般觀眾發出邀請。斯洛姆在宣傳貼文中表示，準備學測的人可以一起複習，已經畢業的觀眾也不妨回頭看看，當年的知識究竟還剩下多少。並幽默表示：「看得懂，是複習。看不懂，是第一次學習。」
對平常就有觀看 VTuber 習慣的觀眾而言，這次活動不只是單純的直播企劃，也提供不同於傳統補習班的學習方式。至於今年各科詳細授課時間及參與 VTuber 名單，仍須以主辦方公布的課程資訊為準。