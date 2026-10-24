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2026年MLB世界大賽G1，密爾瓦基釀酒人今（24）日以3：2險勝坦帕灣光芒，搶下系列賽首勝。表面上看來，釀酒人靠葉力奇（Christian Yelich）首局三壘安打、米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）5局失1分及牛棚守成贏球，但真正左右比賽的關鍵，恐怕是捕手康崔拉斯（William Contreras）兩度阻殺光芒跑者。光芒本季以164次盜壘稱霸美聯，季後賽前3輪更是11次嘗試全部成功，沒想到世界大賽首戰就連續兩次踢到鐵板，也暴露這支速度型球隊面對頂尖捕手時的進攻限制。光芒本季能夠打進世界大賽，速度與積極跑壘是重要武器。球隊例行賽完成164次盜壘，季後賽前3輪更維持11次嘗試全部成功的完美紀錄，善於透過壘間推進製造得分機會。然而，釀酒人捕手康崔拉斯正好是這套戰術的剋星。康崔拉斯例行賽抓到25名盜壘跑者，排名大聯盟第二，在至少面對50次盜壘企圖的捕手當中，34.2%的阻殺率更是全聯盟最高。世界大賽G1便展現差距。光芒第五局由梅薩（Victor Mesa Jr.）嘗試盜上三壘，卻遭康崔拉斯阻殺；第六局阿蘭達（Jonathan Aranda）再次挑戰盜壘，同樣遭到狙殺。兩次出局不僅直接減少光芒進攻機會，更讓原本依賴速度施壓的打線，難以持續製造得點圈攻勢。釀酒人另一項優勢，是不必要求王牌投手獨撐大局。米肖羅斯基首戰主投5局，被敲4支安打、失1分，投出3次三振，只用78球便完成先發任務。更驚人的是，他開賽第一球就飆出103.5英里（約166.6公里）速球，寫下2008年啟用投球追蹤系統以來的世界大賽最快球速紀錄。但釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）並沒有讓他繼續消耗球數，而是果斷啟動牛棚接力，釀酒人今年例行賽牛棚防禦率3.40，排名國聯第一；進入世界大賽前，季後賽牛棚防禦率更只有1.33。相較於不少球隊必須仰賴王牌至少投滿6、7局，釀酒人可以在先發完成5局後，交由烏里貝（Abner Uribe）、艾許比（Aaron Ashby）與梅吉爾（Trevor Megill）等後援投手接手。除了投捕搭配，34歲的葉力奇也證明自己依然是釀酒人最重要的攻擊核心之一。儘管他已經不再經常上場守備，距離上一次單季30轟也已有7年，但身為球隊隊長，葉力奇仍能在關鍵時刻提供長打。首局的打點三壘安打，便是釀酒人取得領先的關鍵。光芒目前的世界大賽先發輪值均為右投，讓左打的葉力奇有機會持續擔任中心棒次，葉力奇過去面對G2先發拉斯穆森（Drew Rasmussen），4打數曾敲出1發全壘打；面對G3預計先發佩洛塔（Freddy Peralta），3打數也有1支二壘安打，雖然樣本數不大，但光芒若無法壓制葉力奇，光芒恐怕得更早動用左投後援應對。光芒首戰派出馬丁尼茲（Nick Martinez），而非王牌拉斯穆森，原本就是針對世界大賽的布局。總教練凱許（Kevin Cash）希望透過調整先發順序，讓拉斯穆森與佩洛塔獲得更多休息時間，分別在G2、G3登板。馬丁尼茲G1其實也繳出5局失2分的表現，只是球隊無法有效突破釀酒人投捕防線。如今光芒首戰失利，拉斯穆森的第二戰顯得更加重要。若再次輸球，就將帶著0勝2敗的劣勢回到主場，系列賽壓力勢必大幅增加。值得慶幸的是，光芒G1並未大量消耗主要高張力後援投手，凱許讓左投馬茲（Steven Matz）負責5個出局數，保留其他重要牛棚戰力，仍有足夠資源支援G2。