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▲非法屠宰場的周邊器具及作業環境非常髒污。（圖／吳韋達提供，2026.10.24）

6座冷凍櫃藏多種肉品 疑似狗肉送驗釐清來源

▲應該送往化製廠的斃死豬、羊（潑藍漆），卻流入非法屠宰場裡。（圖／吳韋達提供，2026.10.24）

彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會合作，追查疑似販售狗肉案件，昨（23）日趁薔琵颱風期間，循線查獲彰化鹿港一處疑似非法屠宰場。現場設有6座冰箱與冷凍櫃，存放大量動物肉品，並有屠宰、烹煮設備及刀具，環境衛生也令人憂心。相關單位查扣疑似狗肉及其他來源不明肉品送驗，其餘依法應銷毀的動物屠體及肉品則送往化製處理，避免流入市面，維護食品安全。吳韋達表示，此次行動由珍愛協會追查並找到涉嫌販售狗肉的賣家，他負責聯繫、協調動物防疫所及警方，安排查緝與現場查驗。經眾人共同埋伏，查獲涉嫌販售狗肉的男子後，進一步追查肉品來源，終於循線找到這處位於鹿港郊區的私宰場。吳韋達指出，現場圈養犬、雞、羊、豬、兔、天竺鼠等動物，並設有屠宰空間，備有刀具、烹煮器具及冷凍設備。他已協調相關單位緊急派員到場查驗，辦理後續處置。至於現場5隻狗的安全，也將持續要求動物防疫所掌握狀況，進行後續保護與安置，避免動物遭到轉移或傷害。現場另有兩名移工，6座冰箱及冷凍櫃內存放多種動物肉塊，其中有18.06公斤肉品外觀疑似狗肉，仍須等待檢驗結果確認；另有約30至40隻已處理完成的雞隻。此外，現場還有應化製銷毀的2頭豬、2頭羊、1頭鹿，以及5隻尚未處理完畢的雞，相關屠體及肉品依規定送往化製處理。屠宰場內，動物屠體的處理容器直接放置在地面，周邊器具及作業環境也相當髒亂。動物防疫所已將疑似狗肉及其他來源不明肉品送驗，並帶回現場使用的刀具等相關證物，作為後續調查是否涉及違法宰殺犬隻的重要依據。