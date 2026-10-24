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領取日期：2026年10月24日（星期六）





領取時間：下午2點至晚間10點（14：00至22：00）





領取地點：長榮航空，台北市中山區長安東路二段117號1樓





原領取地點：松山文創園區三號倉庫，24日不開放領取





▲長榮航空馬拉松最新物資領取地點改為台北市中山區長安東路二段117號1樓，開放時間為10月24日下午2點至晚間10點。（圖／大會提供）

組別 集合時間 起跑時間 全馬42K 04：40 05：10 半馬21K 04：50 05：25 10公里 05：15 05：50 3公里 08：00 08：30

2026長榮航空馬拉松將於明（25）日登場，預計吸引約2.4萬名跑者參賽，卻因薔琵颱風影響，台北市今（24）日停班停課，原定物資領取地點松山文創園區也暫停開放，讓不少跑者擔憂賽事能否如期舉行。對此，主辦單位今天正式宣布，經評估週日氣象預報及賽道環境，，同時公布最新物資領取安排，10月24日下午2點至晚間10點，改至台北市中山區長安東路二段117號1樓領取，提醒尚未領取物資的跑者不要跑錯地點。長榮航空馬拉松原定10月25日登場，但受到薔琵颱風影響，台北市連日天候不佳，24日再度宣布停班停課，也連帶影響松山文創園區的場館開放及賽前物資領取作業。由於本屆賽事吸引約2.4萬人參賽，不少跑者關心比賽是否延期、取消，以及經過颱風侵襲後的道路與河濱賽道能否安全使用。主辦單位今天透過官方網站發布最新聲明，表示持續掌握颱風動態與氣象資訊，經審慎評估10月25日天氣預報及賽道環境，在確保賽事安全無虞的前提下，正式宣布週日比賽照常舉辦。這也代表，目前全馬、半馬、10公里及3公里組均依原定賽程進行。不過，大會仍提醒跑者持續關注官方網站及社群平台最新公告，並留意自身交通與安全狀況。除了賽事是否舉辦，跑者最關心的就是參賽物資領取問題。原本大會安排10月22日至24日，在松山文創園區三號倉庫設置物資領取區，但受到颱風影響，配合台北市停班停課及場館關閉，24日已無法依原訂地點辦理。因此，主辦單位緊急調整物資領取地點與時間，提醒尚未領取物資的跑者，務必依最新公告前往，避免白跑一趟。依照原賽事規程，親自領取者應備妥賽前報名回執單及身分證明文件，並自行攜帶提袋。如果無法親自領取，也可依規定委託他人代領，代領者須準備雙方身分證明文件供工作人員查驗。由於今天台北市仍因颱風停班停課，主辦單位也提醒跑者，前往領取物資前應先評估自身安全，避免冒險外出。根據長榮航空馬拉松官方賽務資訊，今年賽事分為全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里、10公里及3公里四個組別。全馬、半馬與10公里組起點設於總統府前凱達格蘭大道，其中全馬清晨5點10分率先起跑，半馬於5點25分出發，10公里組則是5點50分起跑；3公里組在大佳河濱公園集合，上午8點30分開跑。各組跑者應提前確認自己的集合地點、起跑時間及物資是否備齊，尤其全馬、半馬與10公里組清晨就要集合，建議預留充分交通與報到時間。配合長榮航空馬拉松舉行，台北市政府已公告賽事周邊交通管制措施，10月24日晚間11點起至25日中午12點，部分道路將分階段實施管制，實際封閉範圍與時間依現場狀況調整。受影響路段包括凱達格蘭大道、仁愛路、新生高架道路、北安路、堤頂大道及環東大道等，部分公車路線也將改道或取消停靠站位。台北市公共運輸處指出，預計68線市區公車及5線國道客運受到影響，共有70處站位配合調整，提醒跑者與一般用路人提前規劃交通路線。此外，颱風過後仍可能出現局部積水、濕滑路面與強陣風，即使賽事確定照常舉行，跑者仍應依現場天候調整配速，注意路面狀況，並配合大會及工作人員指引。對於尚未領取參賽物資的跑者而言，最重要的是記得今天下午2點至晚間10點，前往長榮航空長安東路二段117號1樓辦理；至於明天的賽事，則依原定組別時間起跑，出發前仍應再次確認大會有無最新調整。