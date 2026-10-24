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▲中信兄弟在台灣大賽G4靠詹子賢延長11局下的再見安打，以5：4擊敗味全龍，將系列賽扳成1勝3敗。（圖／記者朱永強攝）

中信兄弟在2026年中華職棒台灣大賽陷入1勝3敗落後，仍不願輕言放棄！球團23日晚間透過官方YouTube頻道發布影片，公開日籍總教練平野惠一在球隊陷入0勝3敗絕境時的熱血喊話，鼓勵子弟兵挑戰中職史上從未出現的「讓3追4」逆轉奪冠紀錄。更令人動容的是，平野在影片最後坦言，希望能與這群球員繼續並肩作戰，「哪怕多打一場比賽也好」，真情流露讓不少象迷感動直呼：「兄弟的影片怎麼可以那麼好哭！」中信兄弟今年台灣大賽開局陷入苦戰，前3戰遭味全龍壓制，吞下3連敗，站在再輸一場就遭淘汰的懸崖邊緣。但平野惠一沒有因此失去信心。球團公開的影片中，他向全隊喊話：「歷史上還沒有人做到，那就由我們來做到吧，來拿下四連勝吧，把局面扳回來，讓大家看看我們的本事。」中職台灣大賽過去從未有球隊在0勝3敗的劣勢下連贏4場奪冠，兄弟若想捧起總冠軍，必須完成史無前例的逆轉。而球員也用行動回應總教練。10月21日第四戰，兄弟與味全龍鏖戰至延長11局下，最終由詹子賢敲出再見安打，以5：4驚險搶下系列賽首勝，成功將戰線延長。比起要求全隊創造歷史，影片更令人動容的，是平野惠一最後一段感性談話。他表示：「真的希望我們這群人，能一起走下去，哪怕多打一場比賽也好，有很多球迷到現在都沒有放棄我們，仍然一直支持我們。」平野也期盼球員全力以赴，不要辜負支持者的期待，讓球迷一路以來的加油與陪伴，不會留下遺憾。事實上，平野先前受訪時便曾坦言，雖然知道從0勝3敗完成逆轉的難度極高，卻仍希望能夠與今年這批球員一起再打4場比賽，甚至認為只要始終不放棄，就有機會創造奇蹟。影片曝光後迅速引發象迷熱烈討論。有球迷回顧兄弟今年的起伏，感性留言：「上半季曾經以為今年就這樣了，下半季是你們拼給象迷看。」也有人表示：「今年打到這裡已經沒有什麼好失去的東西了，接下來就一場一場慢慢來吧」、「不管輸贏，永遠支持你們，希望你們可以在這麼特別的一年成功拿下冠軍並創造歷史。」不少球迷則被平野的真情喊話打動，直呼「平野的喊話也太感動了」、「兄弟的影片怎麼可以那麼好哭」，還有人鼓勵球隊繼續拚下去，成為第一支完成歷史性逆轉的球隊。目前兄弟已靠第四戰勝利，將系列賽追成1勝3敗，接下來仍須再拿3連勝才能逆轉封王。儘管奪冠之路依然艱難，但平野惠一與球員仍選擇相信彼此，期待創造中職台灣大賽奇蹟。