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在日前於拉斯維加斯舉行的金州勇士與洛杉磯湖人季後熱身賽中，場邊出現一段引發百萬網友瘋傳的爆笑畫面。一位坐在勇士隊替補席後方的男子，外貌、髮型與神情竟與勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）幾乎一模一樣，甚至連科爾本人抬頭見到他時都一度露出難以置信的神情。《Sports Illustrated》撰文起底他的背景，原來他是一位擁有30年執教經驗的資深排球教練吉利斯（Steve Gillis）。本月稍早，吉利斯在拉斯維加斯看了一場勇士與湖人的熱身賽。身為執教資歷長達30年的資深排球教練，吉利斯買下緊鄰教練席的座位，單純是為了觀摩科爾與湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）的帶兵調度與戰術細節。然而，因為他與柯爾的外貌實在太過神似，這段坐在場邊的影片隨後在社群網路上瘋傳。事實上，早在30年前科爾效力芝加哥公牛隊、與喬丹一同締造王朝時，吉利斯就被身邊的朋友冠上「科爾」的綽號。連2008年北京奧運金牌美國男排隊長霍夫（Tom Hoff）初次見到他時，也曾驚呼：「你在開玩笑嗎？這是誰？」這並非吉利斯第一次在網路爆紅。早在2024年他前往勇士客場觀賽時，轉播單位《NBC Sports》就曾驚呼「他看起來比史蒂夫本人還像史蒂夫」，連柯爾當時都幽默回應：「我只覺得他長得非常帥。」擁有這張「明星臉」也為吉利斯帶來許多奇妙的體育界緣分。去年在西雅圖的一場排球賽上，NFL傳奇教練卡羅爾（Pete Carroll）主動上前要求合照，事後卡羅爾還傳簡訊給科爾本人，大讚「你的分身真的很帥」。更誇張的是，在2024年一場勇士隊的比賽中，連網球傳奇費德勒（Roger Federer）與勇士老闆拉克布（Joe Lacob）走過球場時，也注意到吉利斯並主動向他索取合照。此外，傳奇拳王希恩斯（Thomas Hearns）的兒子也在加油站認出他，兩人開心聊起拳擊歷史。儘管經常被誤認，吉利斯從未想過利用外表謀取任何利益，他笑著表示：「如果這個長相能讓我獲得這些幸運的連結，我很感激，但我從沒想過以此去操弄或獲取什麼。」吉利斯將柯爾的執教理念融入自己的排球訓練中，強調運動必須充滿「樂趣與流暢感」，正如科爾讓柯瑞（Stephen Curry）在球場上展現赤子之心一般：「我常告訴我的年輕球員，我會讓你們訓練得更辛苦，但你們會體會到前所未有的樂趣。很多教練以為必須不斷施壓與辱罵，但真正頂級的專業人士，往往只用一隻手鬆鬆地握著方向盤。」至今吉利斯與科爾尚未正式見過面，但他表示，若未來有機會與科爾喝杯咖啡，自己最想做的就是靜靜聆聽並向這位4度帶隊奪冠的名帥請益，汲取大師的執教智慧並帶回給自己的球員。