我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA今日（10月24日）比賽結果一覽

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 芝加哥公牛 @ 密爾瓦基公鹿 公牛132：125公鹿 鮑爾（Norman Powell）25分 赫洛（Tyler Herro）34分 紐約尼克 @ 波士頓塞爾提克 塞爾提克107：103尼克 塔圖姆（Jayson Tatum）36分 唐斯（Karl-Anthony Towns）22分 亞特蘭大老鷹 @ 夏洛特黃蜂 老鷹128：81黃蜂 強森（Jalen Johnson）19分 里德（Naz Reid）17分 達拉斯獨行俠 @ 印第安納溜馬 獨行俠121：105溜馬 厄文（Kyrie Irving）24分 席亞康（Pascal Siakam）23分 明尼蘇達灰狼 @ 奧蘭多魔術 灰狼115：93魔術 麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）15分 卡特（Wendell Carter Jr.）20分 多倫多暴龍 @ 華盛頓巫師 暴龍112：102巫師 巴恩斯（Scottie Barnes）28分 楊恩（Trae Young）22分 底特律活塞 @ 邁阿密熱火 活塞128：111熱火 柯林斯（John Collins）23分 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）36分 休士頓火箭 @ 聖安東尼奧馬刺 火箭114：110馬刺 申京（Alperen Sengun）29分 文班亞馬（Victor Wembanyama）25分 紐奧良鵜鶘 @ 猶他爵士 爵士120：119鵜鶘 傑克森（Jaren Jackson Jr.）24分 威廉森（Zion Williamson）23分 洛杉磯快艇 @ 洛杉磯湖人 湖人125：117快艇 里夫斯（Austin Reaves）28分 賈蘭（Darius Garland）26分 波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王 拓荒者128：120國王 阿夫迪亞（Deni Avdija）26分 阿卡夫（Darius Acuff Jr.）33分 曼菲斯灰熊 @ 金州勇士 灰熊111：108勇士 傑羅姆（Ty Jerome）28分 柯瑞（Stephen Curry）24分

NBA 2026-27賽季例行賽今（24）日迎來多達12場焦點戰役，其中坐鎮主場的金州勇士隊迎戰曼菲斯灰熊隊。勇士此役在克服上半場最多13分落後的情況下，於第三節打出猛烈攻勢逆轉戰局，並在第四節中段一度握有12分領先優勢。未料比賽最後5分鐘風雲變色，灰熊隊在新科探花布澤爾（Cameron Boozer）與後衛傑羅姆（Ty Jerome）聯手帶領下，轟出一波摧枯拉朽的17：0瘋狂海嘯攻勢；反觀勇士在最後1分鐘進攻徹底崩盤，當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場命中率僅33%，格林（Draymond Green）更在生死關頭被吹判致命進攻非法掩護犯規，加上主帥科爾（Steve Kerr）吞下技術犯規，終場勇士以108：111慘遭灰熊逆轉，苦吞開季2連敗，灰熊則笑納2連勝。《NOWNEWS》也為讀者整理今日比賽戰報。本場比賽雙方互有拉鋸，灰熊上半場靠著新秀布澤爾外線神準轟進4記三分球獨拿14分，半場打完以60：56領先勇士。易籃後，勇士第三節全面提速，柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）聯手發威拉出一波16：2高潮，三節打完勇士以90：84反超比分。進入決勝第四節，梅爾頓（De'Anthony Melton）在終場前5分鐘命中三分球，勇士一度將比分擴大至103：91、取得全場最大的12分領先。然而，正當全場球迷以為勝券在握時，勇士進攻卻在此時完全斷電。灰熊先是由伊迪（Zach Edey）封蓋柯瑞的外線出手，隨後布澤爾拋投反超2分。在追分關頭，勇士老將格林在進攻端被抓到關鍵非法掩護犯規，主帥科爾抗議過激吞下技術犯規，灰熊趁勢由傑羅姆罰球加上籃連拿3分，一舉將攻勢擴大至跨節的17：0，徹底擊潰勇士防線。數據方面，柯瑞雖然帶傷上陣力拚30分鐘，並靠著罰球11罰全中攻下24分與4次助攻，但運動戰手感極度低迷，全場15投僅5中、三分球10投3中，並在關鍵追分時刻接連投丟三分與遭到火鍋封殺；老將格林出戰31分鐘僅拿5分、4籃板與6助攻，還伴隨多達5次失誤與關鍵時刻的進攻掩護犯規；表現最佳的為新秀倫德伯格繳出18分、13籃板與6助攻，波傑姆斯基則攻下18分。反觀灰熊隊，2026年選秀探花布澤爾打出生涯代表作，出戰37分鐘高效攻下25分、13籃板與6助攻，展現超齡成熟度；揭幕戰狂轟45分的傑羅姆今日再度挺身而出，攻下全場最高的28分與5次助攻，威爾斯（Jaylen Wells）也挹注17分，成為灰熊上演驚天逆轉的兩大核心功臣。聖安東尼奧馬刺隊在主場迎戰休士頓火箭隊。上一場僅13投1中的文班亞馬（Victor Wembanyama）此役狀態回溫，繳出25分、13籃板與2阻攻，但開季前2戰合計34投10中、命中率仍不到三成。面對火箭均衡的團隊攻勢，火箭在范弗里特（Fred VanVleet）穿針引線下5人得分上雙，申京（Alperen Sengun）末節獨攬14分、全場狂轟29分7籃板7助攻，加上阿門（Amen Thompson）繳出20分10籃板與關鍵封蓋，馬刺最終以110：114惜敗火箭，苦吞開季2連敗。波士頓塞爾提克隊主場迎戰衛冕軍紐約尼克隊。綠衫軍核心塔圖姆（Jayson Tatum）全場火力全開，狂轟36分、9籃板、7助攻與3抄截的準三雙數據，並在第三節單節獨攬16分助隊拉開雙位數領先。第四節尼克在布倫森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）帶領下一度追至1分差，但塔圖姆連續命中兩記高難度中投與一記關鍵三分球鎖定勝局，終場塞爾提克以107：103險勝尼克，奪下新賽季首勝，同時送給尼克開季2連敗。洛杉磯湖人隊在主場迎戰同城死敵快艇隊上演「洛城大戰」。湖人上半場與快艇戰成64平手，易籃後在第三節展開猛烈攻勢，里夫斯（Austin Reaves）狂轟全隊最高28分外帶9助攻，唐西奇（Luka Doncic）繳出23分6籃板7助攻（另有11次失誤），新援中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也貢獻22分8籃板，三人合力在第三節拉開雙位數差距。儘管快艇後衛賈蘭（Darius Garland）砍下26分帶隊反撲，湖人終場仍以125：117獲勝，喜迎開季2連勝。邁阿密熱火隊坐鎮主場迎戰底特律活塞隊。儘管熱火巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場獨木難支狂砍36分、12籃板與5助攻，但熱火開局便遭活塞外線猛轟，首節陷入15分落後。活塞在柯林斯（John Collins）攻下23分7籃板、坎寧安（Cade Cunningham）繳出16分8助攻以及全隊多記三分彈的壓制下，前三節便建立起23分絕對優勢，阿德巴約（Bam Adebayo）更在末節六犯離場，終場熱火以111：128慘敗活塞，吞下開季2連敗。