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選戰倒數34天，近期兩份民調顯示，國民黨籍的現任市長蔣萬安遭民進黨市長候選人沈伯洋追過，引發議論。中廣前董事長趙少康直言，各家民調顯示一個訊息，願意表態支持國民黨的人少、表態支持民進黨的多，原因何在「國民黨自己要檢討」，倘若是心理支持但不講，恐怕選舉可能會翻盤，這就是沉默螺旋。趙少康在《少康戰情室》表示，各家民調透露一個訊息，像戴立安、謝震武也好，他也不認為是故意做假民調，但的確各民調顯示一個事實，願意表態自己支持藍營的人少，願意表態支持綠的人多 ，如果只有戴立安的民調這樣就罷了，但好幾個民調都出現這樣的情況，包括ETtoday。趙少康問那為什麼？原來台北可能近4成支持藍營、近3成支持綠營，現在怎麼變成藍營只有2成多，這個要檢討，「國民黨自己要檢討」，原因何在？幾種原因，包括不願意講，怕綠色恐怖，也不知道打電話來的是調查局還是詐騙集團；一種就是覺得支持藍營不光榮，照理來講支持藍營很光榮，但現在覺得不要講，如果心理支持但不告訴你，那選舉就可能翻盤，這就是沉默螺旋。趙少康強調，到底是為什麼，還是說真的支持藍營不支持了，轉為中立，國民黨本身對這要研究，這是非常關鍵的。