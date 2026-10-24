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▲文班亞馬後衛身材的湯普森正面封蓋，喪失幫助馬刺追平火箭的機會。（圖／路透／達志影像）

休士頓火箭隊今日在客場以114：110力克聖安東尼奧馬刺隊，送給這支上季總冠軍賽隊伍苦澀的開季2連敗。這場比賽的最高潮，無疑定格在終場前5秒——落後2分的馬刺將追平希望寄託於「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）身上，他在禁區接球準備放籃，卻硬生生遭到火箭搖擺人湯普森（Amen Thompson）原地起飛、正面狠狠封蓋。賽後，這個極具視覺衝擊力的火鍋被美媒與球界稱為「百萬分之一機率的世界級阻攻」，杜蘭特（Kevin Durant）驚呼阿門是運動能力怪物，范弗利特（Fred VanVleet）更直言「地球上沒幾個人能對文班做出這種防守」。湯普森的運動能力毋庸置疑，絕對是聯盟後衛排名前5的存在。但從籃球技術上來說，文班亞馬之所以會被後衛身材的湯普森正面封蓋，說到底，是他自己給了對手機會。在NBA的傳統禁區攻防鐵則中，一名身高超過220公分的長人深入籃下禁區，面對錯位防守的後衛或鋒線時，正確的處理方式是什麼？聯盟中任何一名合格且具備扎實下盤力量的中鋒，在此時都會選擇運用胸膛與臀部的力量直接往防守者身上靠，頂住對手的重心，將防守者壓制在籃框下方無法起跳，隨後輕鬆起跳完成扣籃或放籃。只要身體軀幹佔據了空間，防守者就算彈跳力再好，也完全沒有起跳封阻的角度與施力點。然而文班亞馬在執行這次投籃時做了什麼？他完全沒有用力量去頂出安全出手空間，反而選擇了扭曲身體、以帶有後傾與側身閃躲的姿勢去硬上。這是一個標準的「後衛面對長人護框時」才會出現的被動閃躲動作。文班亞馬這一躲，不僅失去了長人的絕對高度優勢，更主動把起跳與封阻的空間給了湯普森。給了一個身體素質頂級、彈跳爆發力處於聯盟天花板的防守怪物足夠的起跳空間，湯普森當然能夠原地起飛，將這記毫無對抗掩護的出手直接扇飛。在正常長人打後衛的教科書對決中，這種畫面根本就不該發生。休賽季期間，外界不斷看到文班亞馬增肌、苦練內線腳步與低位單打的訓練影片，期待他在生涯第4個賽季迎來禁區統治力的全面蛻變。然而從開季前兩戰來看，文班亞馬交出的成績單令人大失所望。開幕戰對陣雷霆，文班亞馬在禁區肉搏戰中迷失，全場13投僅1中、只拿12分；今日面對火箭，他雖然藉由外線投射與零星轉換快攻攻下25分與13個籃板，但全場21投僅9中，開季兩戰合計34投10中，投籃命中率慘跌至29.4%。而在今天長人的對決中，他的光彩也被火箭中鋒申京（Alperen Sengun）搶走。第四節比賽陷入膠著時，申京示範了什麼叫做真正的禁區硬度，無論是面對文班亞馬還是替補中鋒科內特（Luke Kornet），申京只要在低位拿到一對一機會，沒有任何多餘的閃躲，全憑扎實的腳步與野蠻的力量硬吃對手，單節一人狂轟13分，全場繳出29分、7籃板與7助攻的全面壓制表現。反觀文班亞馬，在需要他在內線一錘定音的關鍵時刻，依然缺乏一個穩定的武器去創造機會。。文班亞馬即便經過了一個夏天的特訓，他本質上仍然是一位習慣漂移在外線、依賴手感與外圍動作打球的側翼長人。他的內線卡位基本動作不確實、下盤力量與核心對抗性依舊遠遠無法適應高強度的禁區絞殺。這也是為何馬刺全隊即便有5人得分上雙、哈珀（Dylan Harper）與福克斯（De'Aaron Fox）發揮穩定，卻依然難以贏下比賽的根源所在。馬刺需要穩定創造進攻機會的球員，而那個人應該是文班亞馬。但他目前還做不到。