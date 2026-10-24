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球隊接下來4場比賽將先後作客鳳凰城太陽、丹佛金塊與明尼蘇達灰狼，接著回到主場迎戰洛杉磯湖人，短時間內將連續面對多支具有競爭力的西區球隊。

金州勇士隊今（24）日在主場迎來開幕戰，原本一度手握12分領先優勢，卻在比賽最後3分47秒突然崩盤，遭曼菲斯灰熊隊打出17：2的猛烈攻勢，最終以108：111遭到逆轉，吞下令人扼腕的敗仗。勇士不僅最後階段連續9次出手落空，控球失誤與進攻犯規更接連出現，讓到手的勝利就此溜走。此役表現不如預期的當家球星柯瑞（Stephen Curry），也成為球隊末節崩盤後備受檢視的焦點。此外，接下來勇士在接下來將交手一眾西區強敵，極有可能寫下0勝6敗的難堪戰績。勇士此役原本掌握比賽主導權，距離終場還有3分47秒時，仍以106：94領先12分。然而，灰熊隨後展開反撲，勇士進攻端卻突然陷入停滯，最後9次投籃全部落空，讓對手一路追近比分並完成逆轉。柯瑞在比賽剩下5分18秒時重新回到場上，當時勇士仍領先11分，但他在接下來的關鍵時刻未能再有得分進帳。比賽剩下3分34秒時，柯瑞在防守傑倫・威爾斯（Jaylen Wells）投三分球時犯規，讓對手連投帶罰完成4分打，灰熊也因此縮小落後差距。隨後柯瑞錯失一記空檔三分球，接著在突破時面對中鋒伊迪（Zach Edey）的防守，左手上籃也未能命中。當灰熊將比分追近至1分差時，柯瑞嘗試在進攻戰術中出手後撤步三分球，卻遭伊迪封阻，勇士錯失重新拉開比分的機會。比賽最後階段，勇士仍有機會挽回局勢。隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）投丟空檔三分球後，柯瑞搶下進攻籃板，原本有機會在中距離空檔出手，卻選擇後撤到三分線外再投一次，最終仍未能命中。這次進攻也成為勇士追求反超或穩住局勢的關鍵轉折之一。當然，勇士末節崩盤不能完全歸咎於柯瑞一人，球隊整體進攻空間、出手選擇與失誤都出現問題。不過，身為球隊核心，柯瑞在決勝階段接連錯失機會，確實難以避免外界檢視。此役他攻下全隊最高的24分，卻未能在最後時刻挺身而出，勇士也因此付出慘痛代價。比起這場令人失望的逆轉敗，勇士更需要擔心的，是接下來緊湊的賽程。其中，勇士下一戰就得在背靠背賽程中作客太陽。柯瑞賽後表示，自己「很可能」不會出戰這場比賽，球隊是否讓他或格林（Draymond Green）輪休，也將影響勇士的戰力配置。背靠背賽程本就考驗球員體能與恢復能力，若核心球員缺陣，勇士想要在客場搶勝，難度勢必進一步提高。更大的挑戰還在後面。金塊、灰狼與湖人都被視為本季西區具有競爭力的球隊，勇士若無法及時修正末節進攻效率不佳、關鍵時刻失誤偏多等問題，接下來恐怕會陷入連敗危機。勇士在這一波賽程結束前，戰績不排除下探至0勝6敗。雖然這並非必然結果，但從這場比賽最後階段的表現來看，勇士確實需要儘快找回進攻節奏，否則他們將面臨的就不是0勝6敗這麼簡單的了。對勇士而言，這場敗仗不只是開季的一場失利，更是一次警訊。即使柯瑞仍能穩定提供得分，球隊若無法在決勝時刻維持執行力，面對實力接近的對手時，任何領先都可能在短短幾分鐘內化為烏有。接下來的客場之旅，將是檢驗勇士競爭力與陣容深度的重要考驗。