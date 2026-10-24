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▲沙鹿區中山路紅竹巷搶修(圖／台電台中區處提供2026.10.24)

受到強颱「薔琵」外圍環流影響，台中多地風強雨驟，截至今(24)日上午10時止，全市累計達24,815戶停電。台電台中區營業處緊急動員搶修，目前已有20,803戶順利復電，復電率超過8成；但受限於山區與沿海風雨劇烈，包括太平、外埔、神岡、北屯、沙鹿、潭子、豐原、清水、南屯、龍井、東勢及和平等12區，目前仍有4,012戶停電，搶修工班正持續在第一線排除斷線與倒樹障礙。為儘速讓民眾恢復正常生活，台電台中區處今一早全面動員，共調派49班、323名搶修人力，出動各式工程車輛141輛，以及抽水機、發電機與各類修復材料，兵分多路深入各停電重災區展開搶修。台電台中區處指出，持續性的強風豪雨導致多處路樹倒塌壓損供電設備，大幅提升了高處搶修的作業難度與危險性，因而影響整體搶修速度。台電表示，「停電時，台電比民眾還急！」但面對惡劣天候，作業人員的生命安全至關重要，受停電影響的鄉親多給予搶修人員一點耐心、包容與鼓勵，工程人員定會在確保安全的前提下全力以赴。台電強調若發生停電事故，請民眾多加利用台電官網的「颱風停電資訊」專區進行線上通報，或使用台灣電力App查詢報修，若不便使用網路，台電亦提供24小時客服專線1911及停電通報電話04-22256871供民眾使用。