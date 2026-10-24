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▲穆熙妍（如圖）先是遇到預約的接送司機睡過頭放鴿子，緊急叫車趕到機場後又遇上班機延誤；好不容易起飛抵達台北上空，卻因強風豪雨導致三度降落失敗，讓她自嘲「本日最衰之人」。（圖／穆熙妍IG@crystalpancake）

因薔琵颱風來襲，這兩天有不少班機受到影響，百億千金穆熙妍昨（23）日在IG限動上發文表示，透露原本預計從日本東京搭機回台，先是預約的接送司機睡過頭放鴿子，緊急叫車趕到機場後又遇上班機延誤；好不容易起飛抵達台北上空，卻因強風豪雨導致三度降落失敗，最終整架飛機只能折返東京羽田機場，一連串離奇波折讓她無奈自嘲是「本日最衰之人」。此外穆熙妍也曝光機艙劇烈搖晃的驚險畫面，引發網友高度熱議。受到薔琵颱風影響許多航班被迫取消，讓旅客滯留在機場，穆熙妍昨日在IG限動中透露，原本預計從日本東京搭機回台，並事先預約司機接送她到機場，怎料對方竟然睡過頭未現身，於是穆熙妍只好緊急叫車直奔機場。好不容易抵達機場，卻又發現班機延誤，而穆熙妍順利上機後，飛機飛至台北松山機場上空時，因天氣因素三度降落失敗，於是整架飛機只能再折返回東京羽田機場，一連串經歷讓她無奈直呼：「有可能是本日最衰之人。」此外，受到薔琵颱風帶來的強風豪雨影響，穆熙妍也曝光機艙內劇烈搖晃的驚險畫面。她心有餘悸地坦言，班機在松山上空遲遲無法降落，甚至經歷拉起重飛，讓她嚇得閃過：「如果我見不到大家……」的念頭，所幸最後班機安全折返東京羽田，而她今天也將再次挑戰搭機返台。穆熙妍是演藝圈著名的千金，其父潘文芳、伯父潘文炎共同創辦的「昱晶能源科技」，在巔峰時期的市值一度突破300億台幣，還曾是全球前六大太陽能電池廠，2010年單年淨利就高達43億台幣。除了家族企業背景，穆熙妍剛出道時，父親便送上價值7000萬台幣、位於台北小巨蛋對面的豪宅作為禮物，即便身家不菲，她仍憑藉溫哥華華裔小姐冠軍的知性形象，在寫作與時尚界闖出一片天，深受不少品牌青睞。