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▲臺南市副市長趙卿惠體驗健康諮詢，透過中醫師面對面交流，認識個人保健需求與日常生活調整方向。（圖／馬光中醫提供）

▲中藥料理示範以家常菜呈現漢方食材的烹調運用，讓民眾認識漢方入菜的搭配方式。（圖／馬光中醫提供）

▲「2026台南健康嘉年華」於大臺南會展中心舉行，崇學馬光中醫診所院長黃千瑞(左3)出席開幕儀式合影。（圖／馬光中醫提供）

▲馬光展區豐富活動吸引大批民眾參觀，了解漢方生活體驗與中醫保健資訊。（圖／馬光中醫提供）

二十四節氣霜降甫過，秋冬保健也成為民眾關注的話題。馬光醫療網於10月22日至25日前往大臺南會展中心參加「2026台南健康嘉年華」，結合台南美食文化推出中藥料理實演，以及安神香囊手作、漢方茶飲、中醫師健康諮詢與AI舌診儀，透過飲食與生活體驗分享中醫預防保健觀念，提醒民眾秋冬養生應依個人身體狀況與實際氣候調整，不必一味進補。馬光目前在台南永康區、東區、北區及中西區設有六家分院，此次參展也讓市民認識生活圈中的中醫醫療資源，將日常保健與在地醫療服務結合。「漢方入菜結合台南美食文化，六家分院深耕在地健康生活」。台南素有美食之都美譽，豐富的飲食文化也是城市生活的重要特色。此次馬光醫療網將漢方養生概念結合家常菜，於明（25）日安排「鮮蝦粉絲煲」及「馬鈴薯燉肉」兩道料理實演，邀請江舟航主廚示範漢方食材如何融入日常烹飪，讓民眾從熟悉的餐桌料理認識傳統飲食文化。藉由食材選擇與均衡搭配，了解日常飲食也能落實保健，不必侷限於特定進補形式。除了中藥料理實演，馬光展區也規劃「安神香囊」手作活動，運用薰衣草、玫瑰、藿香及陳皮等材料，帶領民眾認識傳統香草文化；現場另有漢方茶飲、中醫師健康諮詢及舌診儀體驗，透過多元互動，讓民眾了解中醫保健與日常生活的關聯。品牌吉祥物「馬妞馬寶」也於展覽期間現身與民眾見面，增添親子參與的趣味性。馬光醫療網成立至今已37年，自2002年插旗台南設立首家分院以來，目前已在台南地區發展至六家分院，為在地居民提供健保醫療服務。今年4月更斥資百萬升級崇學馬光中醫診所的藏書閣，持續投入院所空間改善，此次參展也希望讓更多人認識中醫預防醫學理念。執行長黃福祥表示：「台南擁有深厚的飲食文化，也是重視生活品質的城市。盼望透過這次健康嘉年華，讓中醫專業更貼近在地居民，從飲食、作息到生活保健，陪伴市民建立長期的健康管理習慣，也為台南打造健康生活城市盡一份心力。」「秋冬交替留意早晚溫差，中醫養生重視體質與生活習慣」。秋冬季節交替，傳統中醫養生強調順應季節變化，適時調整飲食與生活作息。然而，台灣各地氣候差異明顯，尤其南部地區即使進入秋冬，白天仍可能維持較高氣溫，因此不能單憑節氣判斷是否需要進補。秋冬保健應以個人身體狀況及實際氣候為依據，避免盲目食用大量溫補食材，反而忽略均衡飲食與規律生活的重要性。從中醫養生觀點來看，不同體質對飲食與環境變化的適應情況有所差異，並非所有人都適合相同的進補方式。民眾日常可從均衡攝取蔬菜、蛋白質與全穀雜糧，維持充足水分、規律睡眠及適度運動等方面著手；隨著早晚氣溫變化，適時調整衣著與活動安排。若有慢性疾病、特殊健康狀況或長期服藥需求，使用藥膳及中藥材前應先諮詢專業醫療人員，可避免造成不必要的健康風險。「2026台南健康嘉年華」自即日起至10月25日於大臺南會展中心舉行，每日上午10時至下午6時開放參觀。展覽以「饗生活·樂人生」為主題，結合健康飲食、傳統養生、醫療科技及樂齡生活等多元內容。馬光醫療網邀請民眾在秋冬季節轉換之際，透過專業健康諮詢與生活化體驗，認識適合自己的日常保健方式。