我是廣告 請繼續往下閱讀

薔琵颱風帶來強風豪雨，基隆多處傳出災情，昨晚至今仍有部分市民家中尚未恢復供電，民進黨基隆市長候選人童子瑋今（24）日前往了解停電狀況與搶修進度。他表示，目前台電已動員147名搶修人員及承商，另由外縣市調派10班、67人支援基隆，他要求以民生用戶復電為最優先，除道路阻斷、暫時無法進場搶修地點外，以今日全數復電為目標。童子瑋表示，昨天颱風帶來強風豪雨，造成基隆多處樹木倒塌、道路受阻及電力設備受損，有些市民從昨晚一路停電到今天，生活受到很大影響，也都相當焦急，因此今天特別前往了解台電搶修進度，並向第一線工作人員表達感謝。童子瑋指出，感謝台電總經理郭天合親自率隊協調搶修，目前基隆地區除了既有搶修人力，也已啟動跨區支援機制，由台南、高雄、台北市及屏東區處調派共10班、67人投入，加上基隆地區搶修人員及承商，總計已動員147人，希望透過增加人力，同步處理各區受損線路，加快復電速度。童子瑋表示，他已向台電反映，現階段應把民生用戶復電放在最優先的位置，在道路可以通行、搶修人員能夠進場的區域，都應全力加速處理，以今天完成全數復電為目標；若是因為倒樹、落石或其他道路障礙導致搶修車輛無法進入，也應立即通知市府相關單位協助清除路障，不要讓道路問題拖延復電進度。童子瑋指出，除了搶修速度，他也要求台電持續掌握尚未復電區域，並透過里長協助查報各地停電情形，同時主動向里長回報搶修與復電進度，讓地方第一線可以即時掌握資訊，也讓市民知道目前處理到哪裡、還需要等待多久，減少長時間停電造成的不安。童子瑋表示，這次災後搶修也再次凸顯市府、台電與地方里鄰系統橫向聯繫的重要性。停電通報、道路清障、設備搶修等資訊應該要彼此串聯，尤其在大規模災害發生的時候，應該要建立更快速的協調機制，才能把搶修時間壓到最低。童子瑋指出，風雨過後的每一次出勤，對搶修人員而言都必須面對倒樹、斷線、積水及現場環境等作業風險，因此除了要求加速復電，也提醒所有第一線工作人員務必注意自身安全。他特別感謝台電同仁、協力廠商，以及從外縣市遠道前來支援基隆的工班，在災後第一時間投入搶修。童子瑋提醒，颱風過後仍可能有倒塌路樹、招牌或其他掉落物，市民外出時應多加注意。他會持續關心各地災情與復電進度，需要搶修跟清障的地方也會立即處理，讓更多家庭早日回歸日常生活。