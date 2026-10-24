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歐洲對中國太開放

台灣三大優勢可助攻

財信傳媒董事長謝金河近日前往歐洲，並分享其旅行見聞。他指出，歐洲觀光固然無人能敵，但經濟不能只有觀光一隻腳，最需要的是再工業化，而台灣會是最可信賴的夥伴，同時必須克服對中國太多不切實際的幻想。謝金河在臉書發文，並以「黃仁勳給歐洲的諍言」為題。他指出，自己在柏林時，輝達執行長黃仁勳正好也在，而黃對有重工業底子的德國是有期待的，他勉勵德國發展AI，更不客氣地說「你們沒有第二次機會了」。對比之下，黃三年前說「台灣是一個卓越的國家」，把這兩個場景放在一起看，台灣的角色更加呼之欲出。謝金河說，黃仁勳這次也到巴黎，他僅表示法國這次超過50萬人的大爆動，憂心會嚇跑外資，歐洲的動盪也將影響世界經濟。他指出，歐洲走觀光產業全球無人能敵，2025年全球有7.93億人次到訪歐洲，單是法國就有1.02億，西班牙有9680萬，義大利6200萬，德國4860萬，奧地利只有900萬人口，外國旅客3200萬人次。不過，文化歷史底蘊再深，經濟發展不能只有觀光一隻腳。謝金河表示，歐洲最需要的是再工業化，從1990年起，歐洲經濟逐漸和中國連結、對中國不設防，重要技術都完全奉上，包括Kuka被美的併購，德國把汽車工業完全移植到中國。謝金河感嘆，歐洲人一向自信驕傲，在貿易上他們完全對中國開放，如今中國從內捲再到外捲，Volvo被吉利買走，今年虧損56億克朗，中國市場暴跌40%，已經宣布裁員2500人。德國的福斯汽車要裁10萬人，在德國關閉四座廠，影響層面愈來愈廣。「看過歐洲，心中有一個想法，台灣是最能協助歐洲再工業化的國家」，謝金河說，首先台灣最早看到中國內捲的可怕，企業最早移出中國；其次是台灣把移出中國的企業迎回台灣，台商回台投資三大方案，是今天台灣經濟高速成長的關鍵。第三是台灣的企業在黃仁勳協助下，最早進入AI的賽道。謝金河強調，歐洲再工業化的路上，一定要強化投資，技術再升級，鼓勵新創企業投入，台灣會是最可信賴的夥伴。還有更重要的，歐洲人對中國有太多不切實際的幻想，對中國認識不足，太害怕中國，這些病灶必須克服