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派翠克（柳柏丞）昨（23）日，被爆料跟一位曾在緯來體育台擔任導播的耳機妹深夜喝酒續攤，但因為女方有男朋友，因此消息傳出後掀起許多網友吃瓜，值得一提的是，有人挖出過往《大學生了沒》節目片段，發現他的高中同學阿Q早就在節目中偷酸他，「有女友了，別再這麼飢渴。」阿Q曾在《大學生了沒》節目的「大學生盃Free Style Battle第一戰」對派翠克開砲，他一開頭就說了「派翠克你真的好色」，透露他看到女生就要Facebook，讓身為搭檔的阿Q在一旁看都覺得很扯。接著阿Q說了：「明明就有女友了，別再這麼飢渴，因為她們不是你的dinner，我勸你還是趕快停手，那樣，讓你看來很像禽獸。」話一說出口讓派翠克毫無招架之力，值得一提的是，兩人甚至是高中就待在一起的朋友，因此無比了解對方的。派翠克昨日被一名自稱耳機妹男友的網友爆料，透露女友跟派翠克兩個人工作結束後喝酒續攤，甚至喝到派家中，讓他相當不安。為此派翠克回應「