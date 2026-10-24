我是廣告 請繼續往下閱讀

薔琵颱風夾帶強風豪雨肆虐台灣，台北市長蔣萬安今（24）日視察災後復原情形，並現場幫忙撿樹枝。不過現場基層公務員一句「市長有沒有興趣跟我們同仁體驗一下搬運（樹枝）過程」、更建議拿比較細的樹枝，遭網友批評是擺拍、作秀。蔣萬安競選辦公室執行總幹事、藍委徐巧芯則回擊，一線公務員辛苦好幾天，他們不是政治人物本就不擅言詞，拜託不要針對他們。徐巧芯說，竟然有網軍側翼開始出征台北市清潔隊，只因為他們請市長一起參與清理、說要跟市長合照。颱風天救災最重要，這些第一線的公務人員辛苦了好幾天，他們不是政治人物本來就不擅言詞，但為了台北市民付出太多太多，拜託不要再針對他們了，台灣社會應該是很善良而且願意互相幫助的啊。蔣萬安今結束薔琵颱風災害應變中心會議後，隨即前往建國北路二段42號前人行道及磺溪公園，視察市區樹木倒塌清運及災後市容復原進度。蔣萬安強調，接下來的週末是市容恢復的關鍵期，市府將以最快速度恢復市民正常生活與市容整潔。至磺溪公園一帶視察災情時，蔣萬安特別關心壓倒至民宅的樹木。在確認現場無民眾受傷後，他指示團隊先行移除靠近民房的枝幹、清出後方通道，後續再進行樹木扶正等作業。此外，蔣萬安也高度關切北投與士林地區的停電狀況，責成相關單位與台電保持緊密聯繫，確保盡速復電；同時，他也特別感謝國軍弟兄投入鄰里公園等區域的復原工作，給予市府團隊強大的支援。面對辛勞的第一線人員，蔣萬安除了一一與清潔隊員握手致意，並由環保局中山區南京分隊領班羅富蘭代表，接受市長致贈的慰勞飲品與加菜金。蔣萬安再三叮囑執勤同仁，在操作機具及搬運切割樹枝時，裝備務必穿戴完整，做好安全防護，千萬注意自身安全。蔣萬安重申，市府團隊將嚴陣以待，按部就班落實各項災後復原工作，感謝所有第一線人員的辛勞，市府將陪伴市民度過風災挑戰。