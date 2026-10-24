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選戰倒數34天，《鏡新聞》昨公布「2026年基隆市長民意調查」結果，民進黨基隆市長候選人童子瑋支持度37.0%、基隆市長謝國樑支持度36.3%，雙方僅差距0.7%；謝陣營今（24）日秒公布內參民調，稱謝國樑以40.5%支持度領先童的33.2%，兩人差距7.3%，當選看好度方面，謝國樑更以42.6%大幅領先童子瑋的19.1%，差距達23.5%，展現爭取連任的堅強實力。謝國樑競辦發言人謝若彤表示，颱風來襲，謝國樑市長馬不停蹄勘災，全力投入防救災工作，始終把市民生命財產安全放在第一位。團隊原本不願在此時公布選舉民調，但面對對手陣營在颱風期間大肆宣傳有利自身的民調，加上許多市民朋友陸續詢問，為讓基隆市民了解真正的選情狀況，決定於今日公開原供智庫內部參考的調查結果，以正視聽。這份民調原先僅供內部掌握選情，結果與前兩份已公布的民調相近，同樣呈現謝國樑支持度、當選看好度雙雙領先。謝若彤說明，正因調查結果與前幾次民調接近，團隊本來並無對外公布的規劃，此次公開資料，是希望讓市民看到更完整的資訊，避免選情遭單一民調及片面宣傳所誤導。從各行政區的調查結果來看，謝國樑在全市7個行政區中的5區支持度領先，當選看好度則在7區均高於童子瑋。無論整體支持度或各區的當選看好度，都展現謝國樑穩固的支持基礎與連任實力。在調查時間上，這份內參民調於10月16日至18日進行，昨日對方公布的另一份民調則於10月18日至21日進行，兩者確實有交疊。謝若彤指出，不同調查呈現不同結果，不能只挑選有利自身的數字，就宣稱整體選情已經翻轉，此次公開的內參資料清楚顯示，謝國樑在支持度及當選看好度上，均具有明確的領先優勢。本次民調由雨晴指標行銷股份有限公司執行，於115年10月16日至18日，針對基隆市年滿20歲以上民眾進行住宅電話訪問，採分層比例隨機抽樣，有效樣本1,070份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點，並依行政區、年齡及性別進行加權。