薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）加速北上，中央氣象署表示，「陸上颱風警報」確定在今（24）日下午2時30分解除，暴風圈已經脫離北北基桃、宜蘭等陸地，且已經減弱為輕颱，薔琵颱風北上路上會持續變弱，海上警報也將在傍晚後解除。
伍婉華指出，隨著薔琵颱風上午結束打轉後，北上速度逐漸增快，今天下午全台都已經脫離暴風圈籠罩範圍，以目前預估路徑來看，氣象署預估晚上解除海上颱風警報。
今晚雨勢縮小 明起天氣逐漸穩定
氣象署提醒，薔琵颱風減弱後，環流雲系逐漸零散，加上颱風往北移動，為台灣帶來西北風，降雨區域將從昨天的北部、東半部，逐漸轉往西半部，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區才會更為縮小。
至於連假後續天氣，伍婉華提及，明（25）日起天氣將逐漸穩定，北部降雨減少，天氣由短暫陣雨或多雲轉為較少降雨，中南部可望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫降雨機會。
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氣象署提醒，薔琵颱風減弱後，環流雲系逐漸零散，加上颱風往北移動，為台灣帶來西北風，降雨區域將從昨天的北部、東半部，逐漸轉往西半部，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區才會更為縮小。
至於連假後續天氣，伍婉華提及，明（25）日起天氣將逐漸穩定，北部降雨減少，天氣由短暫陣雨或多雲轉為較少降雨，中南部可望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫降雨機會。
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