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日本前AV女優琥珀うた（琥珀歌）因長相神似AKB48前成員前田敦子，曾以「偽前田敦子」的稱號走紅，2010年出道後迅速累積人氣，卻在2014年5月31日無預警宣布引退，當時經紀公司僅表示尊重她本人的意願，讓外界對她突然消失的原因議論紛紛。事隔12年，琥珀歌近日接受日本媒體《日刊SPA！》專訪，終於揭開當年引退的內幕，原來她當時已經訂婚，未婚夫無法接受她繼續拍AV，不僅在她身上裝GPS定位器，還會不斷傳訊息質問工作地點，甚至揚言派人闖入片場，嚇得她拍攝到一半直接搭計程車逃走，最後惹怒經紀公司，才直接被宣布引退。琥珀歌透露原本就打算在2014年12月結束AV女優生涯，當時已經與經紀公司談妥，和未婚夫雙方家長也都見過面，只差正式登記結婚。沒想到，原本能夠接受她職業的未婚夫，隨著婚期接近、越來越神經質，開始無法忍受她與其他男性拍攝成人作品，甚至在她身上裝GPS定位器，隨時掌握她的一舉一動。而真正讓事情失控的，是在一場大型片商的作品攝影棚，琥珀歌回憶，當時參與的是一部備受矚目的大製作，現場聚集多名AV女優及大量素人男性，由於作品尚未公開，拍攝地點與演出陣容都必須保密，因此她無法向未婚夫透露詳細工作內容，沒想到對方透過GPS發現她的位置後，開始瘋狂傳訊息質問：「妳為什麼會在那種地方？」即使她解釋是工作機密，對方仍不肯罷休，甚至威脅：「我要叫人過去找妳。」眼看未婚夫真的可能派人闖進片場，琥珀歌擔心連累其他演員及工作人員，卻又不敢向現場人員求助，因為她知道只要說出實情，一定會被阻止離開。最後她乾脆不告而別，直接搭上計程車逃離拍攝現場，回家途中腦子只剩下一個念頭：「一切都完了。」她坦言，當時精神狀況已經讓自己無法冷靜思考，只想趕快離開現場，完全顧不上後果。這場突如其來的離場風波，直接讓她的演藝事業提前畫下句點，琥珀歌表示，事發後她曾向經紀公司提出，希望把已經安排好的工作全部完成，再依照原定計畫引退，沒想到公司不願接受，2014年5月31日直接對外幫她發布引退公告，聲明寫道：「雖然事出突然，但我們決定尊重她本人的意願。」但外界完全不知道，這場看似和平的引退背後，竟然發生了如此嚴重又有點荒謬的經過。她還透露當年引退的太過突然，所有人都不知道真相，有一次逛DVD店時被店員認出，店長就對她說：「小歌，妳還好嗎？我聽說妳因為吸毒被逮捕了耶！」讓琥珀歌無奈又好笑。令人意外的是，離開AV界後，琥珀歌並沒有因此過上幸福的婚姻生活，反而被未婚夫控制得更加嚴重，她透露除了男方上班之外，兩人必須隨時待在一起，訊息也得秒回，甚至被禁止離開東京都新宿區，通訊錄只能保留家人及好友、前AV女優佐藤遙希的聯絡方式；這段近乎軟禁的生活持續整整1年，她才終於說服對方分手，重新找回自由。琥珀歌坦言恢復單身後，過去拍AV賺來的積蓄已經全部花光，只好繼續使用原本的藝名，到東京六本木一間專門聘請AV女優的酒店工作。她也曾嘗試一般打工，卻在上班第一天就被同事認出身分，讓她深刻體會到過去的經歷，並不會隨著引退消失，最終決定離職。如今她漸淡出演藝圈，轉而協助朋友經營擴香產品事業，參與百貨公司快閃店及商品企劃，親自監製的產品也已全數售罄。