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知名作家蔡珠兒日前爆料，自己住的深藍社區否決讓社民黨籍的市議員苗博雅懸掛布條，並指控先前社區牆面、樑柱出現龜裂，但藍營民代王欣儀、羅智強只開一次陳情會就退出不管，最後是范雲跟苗博雅承接協助。對此，羅智強發出千字文駁斥，稱檢驗要以事實為本，他不只開過一次會，協助期間也爭取到具體進展，不是退出不管，是後來社區改找苗、范協助。羅智強說，他不只開過一次會。從參與會議、拜會溝通、正式協調到現場勘查，本團隊與王欣儀團隊前後多次投入處理。在協處期間，確實依照住戶提出的訴求，爭取到具體進展；不是他們退出不管，而是後來社區改由苗博雅、范雲協助，本團隊未能繼續參與後續協處。羅智強表示，114年2月14日，本團隊與王欣儀議員團隊接獲詹里長通知，立即派員至里辦公處參與和平新邨鄰損鑑定會議，並發文要求師大校方督促宿舍興建案廠商，積極處理鄰損事宜；後因施工承包商新亞建設對第一次鑑定結果不服，提出第二次鑑定；但第二次鑑定結果認定無鄰損，無法作為住戶要求停工及賠償的依據。因此，當時的管委會請本團隊協助召開協調會。羅智強說，因師大宿舍基地涉及中央權責，3月14日召開協調會，王欣儀團隊、市府建管處、詹里長等皆與會，並達成兩項重要協調結論：由社區住戶「自行指定」第三次鄰損鑑定單位，以確保公正性。雙方同意委由社團法人新北市結構技師公會進行鑑定，並提出修繕建議，預計於114年3月底前完成；報告提出後，請管委會於4月10日前確認是否依報告方案進行修繕；第三次鑑定費用由新亞建設負擔，並獲同意。羅智強表示，到這個階段，爭取到的協調結果，都符合社區當時提出的訴求。協調會後，團隊也再次親赴現場，由社區總幹事陪同，實地了解鄰損狀況。在等待第三次鑑定結果、準備接續協處期間，團隊曾向當時代表陳情的副主委追蹤進展，得到因出國、事務繁忙，將改由其他管委會成員處理的回覆；也曾主動向建管處詢問、關心後續情況。羅智強強調，在處理這件陳情案時，他們始終站在住戶的立場，努力爭取對住戶有利的條件。當時最主要的爭執點，是住戶不滿意鄰損鑑定結果，因此提出三項訴求，重新進行鄰損鑑定、由「住戶指定」鑑定單位、重新鑑定的費用，由施工廠商負擔，最後也協調成功。羅智強表示，這些是具體協調結果，絕不是蔡珠兒說的「知道情況複雜，就退出不管」，然而，服務進行到這個階段，社區後來改由苗博雅、范雲協助。本團隊雖然感到遺憾與錯愕，但社區有選擇民代服務的自由，他們予以尊重，因此，並不存在文中所說的「退出不管」「不願服務」。羅智強指出，後續結果，社區自行指定鑑定單位所作成的「第三次鑑定結果」，仍未符合社區期待，案件也尚未處理完成。他要謝謝蔡珠兒，讓他們有機會把這件事的過程，以及團隊實際付出的努力，向社會說明清楚。無論蔡女士的政治立場如何，他服務選民，從來不問政治立場。社區中途選擇其他民代協助也尊重，但請不要扭曲事實，更不要抹煞服務團隊曾經付出的努力。羅智強更說，上述協處過程，皆有相關簽到、會議紀錄及參與人員可以佐證。選民服務可以接受檢驗，但檢驗，請以事實為本。