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▲1999年味全龍與和信鯨爭奪台灣大賽冠軍，同樣在3勝0敗領先後輸掉G4，最終第5戰順利奪冠，完成隊史3連霸。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

2026年中職台灣大賽出現意外變數！味全龍原本取得3勝0敗聽牌優勢，卻在第4戰遭中信兄弟以5：4逆轉，未能提前封王，如今又受到薔琵颱風影響，原訂23日進行的G5連續兩天延期，直到25日才能重新開打。儘管颱風讓兄弟投手群獲得喘息機會，但歷史紀錄依然站在龍隊這邊。中職過去9次有球隊取得3勝0敗領先，最終全部順利封王，其中1999年的味全龍更上演幾乎相同的劇本，同樣在G4遭對手扳回一城，最終G5成功奪冠。根據中職歷史統計，過去台灣大賽曾有9次球隊取得3勝0敗領先，最終9隊全部奪冠，至今從未有球隊能從0勝3敗的絕境完成逆轉。其中最值得注意的案例，正好發生在1999年味全龍與和信鯨的總冠軍賽。當年味全龍在前3戰取得全勝，第4戰卻遭和信鯨扳回一城，系列賽變成3勝1敗，直到第5戰才順利關門，以4勝1敗完成隊史3連霸。相隔27年，味全龍再次取得3勝0敗領先，同樣在G4吞敗，甚至連對手都與當年一樣，都是在面臨淘汰的情況下成功續命。中信兄弟也有相似經驗。2014年面對Lamigo桃猿時，兄弟在前3戰全敗後，曾於第4戰以3：1扳回一城，但第5戰仍遭淘汰，最終以1勝4敗失冠。雖然今年兄弟終於突破G4，但從歷史紀錄來看，真正困難的挑戰才正要開始。除了系列賽戰況，今年台灣大賽另一個特殊之處，就是薔琵颱風造成的連續延賽。原訂10月23日進行的G5，先因台北市宣布停班停課而順延至24日，不料颱風持續影響北台灣，24日同樣無法開打，中職最終宣布改至25日下午5時05分進行。這並非台灣大賽首次出現連續延賽。2010年兄弟象與興農牛的總冠軍賽，原訂10月20日進行的第4戰因大雨影響，一連延期3天，直到23日才順利開打，最終兄弟以6：1取勝，完成4連勝橫掃封王。2025年樂天桃猿與中信兄弟的台灣大賽也受到連日降雨影響，原訂10月22日進行的G4直到26日才順利登場，當年樂天最終同樣拿下冠軍。雖然中職過去從未有球隊在3勝0敗領先後遭到逆轉，但若把範圍擴大到3勝1敗，仍有翻盤先例。2001年統一獅、2015年與2020年中信兄弟，都曾在取得3勝1敗優勢後，被對手連贏3場逆轉奪冠。真正值得味全警惕的是，兩天延賽讓兄弟得以重新調整先發投手與牛棚配置，原先可能因密集賽程形成的消耗優勢已有所改變。