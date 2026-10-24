台視氣象主播王軍凱近日播報薔琵颱風動態，有觀眾在相關影片底下留言替他打氣，不過卻認錯人，喊說「立綱哥加油辛苦了」，對此，王軍凱沒有自暴自棄，反而是覺得有趣，自我挖苦說：「沒關係，我不會在意的，反正走在路上也會有人叫我于晏，就連黃仁勳上次看到我都不小心叫兒子。」吸引上千人按讚。
報薔琵被認成戴立綱 王軍凱：我不會在意的
王軍凱昨（23）日在臉書放上一張截圖，可見他正在說明薔琵颱風帶來的風雨對台灣影響的程度，沒想到，一名網友在該支YouTube影片下留言「立綱哥加油辛苦了」，王軍凱看到後回應：「沒關係，我不會在意的，反正播股票也常常會有分析師叫我凱銘，走在路上也會有人叫我于晏，就連黃仁勳上次看到我都不小心叫兒子。」
網友湧入留言安慰 王軍凱澄清自己覺得好笑
貼文一發布，大批網友湧入留言安慰王軍凱，本人隨後又重新編輯文章，補充說「等等，我是真的覺得好笑，大家不用安慰我」。
對於王軍凱被觀眾誤認成中視氣象主播戴立綱，網友笑翻虧，「他叫我立綱耶，康永哥」、「要是對著你叫王淑麗，那就嚴重了」、「還好沒寫成立網，不然你就必須力挽狂瀾惹」、「我的媽啊！怎麼那麼好笑」、「這真的是太離譜了」、「哥...士可殺不可辱啊」、「跑錯棚了！」
資料來源：王軍凱臉書
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王軍凱昨（23）日在臉書放上一張截圖，可見他正在說明薔琵颱風帶來的風雨對台灣影響的程度，沒想到，一名網友在該支YouTube影片下留言「立綱哥加油辛苦了」，王軍凱看到後回應：「沒關係，我不會在意的，反正播股票也常常會有分析師叫我凱銘，走在路上也會有人叫我于晏，就連黃仁勳上次看到我都不小心叫兒子。」
貼文一發布，大批網友湧入留言安慰王軍凱，本人隨後又重新編輯文章，補充說「等等，我是真的覺得好笑，大家不用安慰我」。
對於王軍凱被觀眾誤認成中視氣象主播戴立綱，網友笑翻虧，「他叫我立綱耶，康永哥」、「要是對著你叫王淑麗，那就嚴重了」、「還好沒寫成立網，不然你就必須力挽狂瀾惹」、「我的媽啊！怎麼那麼好笑」、「這真的是太離譜了」、「哥...士可殺不可辱啊」、「跑錯棚了！」
資料來源：王軍凱臉書