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▲《NOWNEWS》記者實地走訪發現，一樓化妝品專櫃商品幾乎售罄，多數櫃姐也已調離原店。（圖／民眾提供）

▲《NOWNEWS》記者實地走訪發現，一樓化妝品專櫃商品幾乎售罄，多數櫃姐也已調離原店。（圖／民眾提供）

▲《NOWNEWS》記者實地走訪發現，一樓化妝品專櫃商品幾乎售罄，多數櫃姐也已調離原店。（圖／民眾提供）

▲服飾、家電及家居用品仍有少數商品可供選購，民眾仍能把握最後機會撿便宜。（圖／民眾提供）

▲服飾、家電及家居用品仍有少數商品可供選購，民眾仍能把握最後機會撿便宜。（圖／民眾提供）

▲服飾、家電及家居用品仍有少數商品可供選購，民眾仍能把握最後機會撿便宜。（圖／民眾提供）

▲新光三越台南小北門店開幕後，不到3個月便創下10億元營業額，也反映出台南商圈版圖已出現明顯變化。（圖／新光三越提供）

▲新光三越台南中山店即將熄燈，原址未來仍有新的發展規劃。台茂購物中心已宣布接手原址。（圖／取自官網）

新光三越台南中山店將熄燈！陪伴台南人近30年的老牌百貨，因租約到期，宣布10月31日正式結束營業，業者也祭出最後清倉優惠，全館1折起，從按摩椅、冰箱、寢具到服飾、3C商品都有折扣。原址未來將由台茂購物中心接手，規劃打造複合式商場，並引進國際連鎖飯店，為舊商圈注入新活力。新光三越台南中山店於1996年10月開幕，至今營運近30年，是許多台南人的共同回憶，也是市中心的重要地標。不過，因租約今年到期，業者宣布將於10月31日正式結束營業，陪伴在地人近30年的老牌百貨即將走入歷史，消息也讓不少民眾感到不捨。為迎接最後營業日，新光三越台南中山店祭出清倉優惠。《NOWNEWS》記者發現，一樓化妝品專櫃商品幾乎售罄，多數櫃姐也已調離原店，熄燈倒數氣氛濃厚。不過，服飾、家電及家居用品仍有少數商品可供選購，民眾仍能把握最後機會撿便宜。出清家電方面，JOHNSON喬山按摩椅原價12萬8000元，特價6萬4000元，現省6萬4000元；HITACHI 475L變頻冰箱則從原價7萬3900元降至5萬9100元，現省1萬4800元。寢具同樣推出出清優惠，1929 Home Studio最低3.5折起；金安德森天絲床包兩用被四件組，原價2萬5800元，特價2980元，現省2萬2820元。法雅客則針對熱門電腦、手機等3C展示機推出限時特賣，最低5折起。服飾與運動品牌也加入最後出清行列，AS集團女鞋最低3折，消費滿3000元再折300元；THE NORTH FACE、MIZUNO、adidas、PUMA、asics等5大運動品牌最低3.8折；Levi’s、BIG TRAIN、Lee等3大牛仔品牌則最低3折起。《NOWNEWS》記者詢問台南在地人分析，新光三越台南中山店商圈過去之所以繁榮，是因店址位於市中心，步行約5分鐘即可抵達台南火車站，加上鄰近的南方公園早年經常舉辦簽唱會等活動，帶來可觀人潮。不過，隨著南方公園拆除、商圈逐漸轉移，加上百貨建物老舊，中山店人潮已不如以往。另一方面，受南科效應及北區開發帶動，小北門一帶聚集不少科技產業從業人員與年輕族群，潛力持續提升，消費重心轉移。新光三越台南小北門店開幕後，不到3個月便創下10億元營業額，也反映出台南商圈版圖已出現明顯變化。儘管新光三越台南中山店即將熄燈，原址未來仍有新的發展規劃。台茂購物中心已宣布接手原址，並進入招商階段，預計打造全新複合式商場，其中地下2樓至地上8樓規劃為商場空間，9至13樓則計畫引進國際連鎖飯店。隨著近30年的老牌百貨走入歷史，原址也將迎來新一波轉型。未來新商場能否重新帶動周邊商圈人潮、為台南市中心注入新活力，仍有待後續發展。