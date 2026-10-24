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▲兄弟洋投勝騎士在台灣大賽G4僅休息3天便登板中繼4.1局，協助球隊搶下關鍵勝利，延賽也讓他多了恢復時間。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.21）

中信兄弟在2026年中職台灣大賽陷入1勝3敗絕境，原本投手戰力幾乎耗盡，卻意外受到薔琵颱風「眷顧」！台灣大賽G5因台北市連續兩天停班停課，從原訂23日延至25日舉行，讓黃衫軍多獲得48小時喘息時間。不僅原定本土投手伍立辰先發的計畫改由洋投菲力士接手，G4短休登板的勝騎士與G3先發的羅戈，也多了恢復時間。這場意外天候變數能否幫助兄弟上演史詩級逆轉，關鍵在於3大條件能否同時實現。中信兄弟在系列賽前3戰全敗，21日G4面臨淘汰危機，總教練平野惠一幾乎押上所有可用戰力，才靠著詹子賢延長11局再見安打，以5：4險勝味全龍。但這場續命勝利代價不小。兄弟在G3使用羅戈先發102球，G4又讓首戰才用92球的勝騎士短休3天後援，主投4.1局再用73球，連菲力士也在延長賽登板。原本依照23日的G5賽程，兄弟只能先安排伍立辰先發，卻因延賽到24日，多了一天休息時間，球隊隨即改由菲力士掛帥。菲力士G2先發4.2局失3分，其中2分自責分，因遭強襲球擊中腳部提前退場；G4則後援1局無失分。如今G5進一步延至25日，讓他在G4後擁有更充足的恢復時間。比菲力士回到先發位置更重要的，是兩天延賽讓兄弟原本幾乎透支的另外兩名洋投，也重新獲得恢復空間。勝騎士在G1先發7局使用92球，G4又於短休情況下中繼4.1局，使用73球，兩次登板合計165球。若按照原定賽程，短時間內幾乎不可能再承擔大量投球局數。羅戈則在G3先發使用102球，若系列賽延長至G6、G7，經過額外休息後，也有機會成為兄弟重新安排輪值的重要選項。尤其G5確定由菲力士先發後，伍立辰可以重新納入後續先發或長中繼人選，讓教練團保有更多調度彈性。儘管兄弟多了兩天喘息時間，真正最大的考驗仍然存在，那就是如何突破味全龍王牌蔣銲。蔣銲今年包辦中職防禦率王、三振王，防禦率僅1.49，季後賽G1面對兄弟更先發8局無失分，只被敲出2支安打，讓黃衫軍打線幾乎無計可施。而且颱風延賽並非只有兄弟受惠。蔣銲從10月17日首戰後就沒有再登板，經過充分休息，G5仍能以正常先發節奏迎戰。相較於G1遭到全面封鎖，兄弟若能在G5前半段增加上壘、提高蔣銲用球數，迫使味全龍提早啟動牛棚，才有機會改變比賽節奏。如果又像G1一樣，讓蔣銲輕鬆投滿7至8局，即使兄弟投手群獲得額外休息，也很難真正扭轉局勢。